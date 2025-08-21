Publicidad

presidencia

Sheinbaum defiende nombramiento de Genaro Lozano: "Es un experto"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el también periodista es un experto en relaciones internacionales, un activista y alguien que les apoyó "de muchas maneras".
jue 21 agosto 2025 09:49 AM
Sesión Comisión Permanente Embajadores
Este miércoles Genaro Fausto Lozano Valencia fue ratificado como embajador de México en Italia.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia y explicó que consideró su postulación era la adecuada porque es un experto en relaciones internacionales.

“Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, ha sido una activista. En ese sentido, él nos apoyó al final de muchas maneras”, afirmó este miércoles.

A propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, este miércoles Genaro Fausto Lozano Valencia fue ratificado como embajador de México en Italia, en sustitución del embajador Carlos García de Alba Zepeda, quien en 2019 fue nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de doctorado y maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research.

También fue presentador en Televisa en programas como Hora 21 y Sin Filtro ,en Foro TV, así como panelista de Tercer Grado.

La presidenta recordó que hay críticas por el paso de Lozano en Televisa, sin embargo, recordó que el internacionalista apoyó desde hace tiempo al movimiento.

“Ayer decían ‘es que es de Televisa’. Sí trabajó en Televisa, él se salió de Televisa hace ya un rato. Consideré que era una buena opción”, agregó.

Sheinbaum planteó que el nombramiento de Lozano causó molestias en la oposición como sucedió con Margarita Zavala, quien, dijo, no supo explicar su incomodidad.

“Por cierto dice ayer Margarita Zavala, estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué”, señaló.

La legisladora y excandidata presidencial cuestionó el perfil de Lozano para ocupar la representación de México en Italia.

“Sí quiero expresar desde luego la desaprobación a los constantes nombramientos por motivos políticos para hacerlos titular a personas allegadas a una … al gobierno, directamente al gobierno, para ser nombrados embajadores. Y parte de un servicio exterior al que no pertenecía", planteó Zavala.

