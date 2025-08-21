Sheinbaum defiende nombramiento de Genaro Lozano: "Es un experto"

A propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, este miércoles Genaro Fausto Lozano Valencia fue ratificado como embajador de México en Italia, en sustitución del embajador Carlos García de Alba Zepeda, quien en 2019 fue nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de doctorado y maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research.

También fue presentador en Televisa en programas como Hora 21 y Sin Filtro ,en Foro TV, así como panelista de Tercer Grado.

La presidenta recordó que hay críticas por el paso de Lozano en Televisa, sin embargo, recordó que el internacionalista apoyó desde hace tiempo al movimiento.

“Ayer decían ‘es que es de Televisa’. Sí trabajó en Televisa, él se salió de Televisa hace ya un rato. Consideré que era una buena opción”, agregó.