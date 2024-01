AMLO propondrá elevar Jóvenes Construyendo el Futuro a nivel constitucional

El presidente señaló que “está asegurando el futuro de la transformación” y que quien se quede como sucesor o sucesora será mejor que él.

“Les adelanto, estoy contento, se los digo de corazón, de manera sincera, porque está asegurado el futuro de la transformación. Me voy a jubilar, me voy, pero quien se va a quedar es igual y posiblemente mejor que el que les está hablando, por eso no hay nada que temer, la transformación va hacia adelante”, dijo.