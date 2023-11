Jóvenes Construyendo el Futuro hila cuatro años de irregularidades

La ASF entregó este martes 31 de octubre a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 y en la revisión del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro determinó 5 millones 110,902 pesos pendientes por aclarar.

“Se realizaron pagos a 242 beneficiarios por 5,110,902.36 pesos, quienes se localizaron dados de alta como trabajadores en dependencias públicas, durante el mismo periodo en que se encontraban en capacitación en los centros de trabajo”, señala.

Con eso se violaron las Reglas de Operación del programa, mismas que establecen que se incluirán solamente a jóvenes de 18 a 29 años “que no estudian ni trabajan propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas” para recibir capacitación para el trabajo.

La suma es mínima con relación a los 21,696.6 millones de pesos autorizados para ese programa en 2022, de los cuales sólo se revisó una muestra. La ASF concluye que “en términos generales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumplió con las disposiciones legales y normativas”, sin embargo persisten deficiencias.

Anomalías con las tarjetas

La ASF halló que no se realizó el “reporte al Banco del Bienestar por el extravío de 355 tarjetas bancarias para que se cancelaran y, en su caso, reexpidieran”, es decir que se mantuvo el depósito a los portadores, monto que en ese año ascendió a 5,258 pesos mensuales.

La revisión arrojó que no se gestionó “la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5,491 tarjetas no entregadas” y no se reporta el destino que tuvieron esas micas y por tanto los montos pagados cada mes.

Tampoco se supervisó que los Acuerdos del Comité Técnico del programa se publicaran en la página de internet, “y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación de acuerdo con la normativa del programa”.