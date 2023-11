AMLO niega que se busque reducir el número de desaparecidos en nuevo censo

En México hay 113,140 personas desaparecidas, de las que 39,014 (34%) se registraron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

El presidente explicó que en un mes estará concluido el censo y se va a informar para que se conozca la realidad. "Estoy convencido, puedo estar equivocado por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia, si no había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro”, comentó este lunes.

López Obrador dijo que su gobierno no es igual al de otros, y aclaró que no se cometen masacres ni tampoco se permite la impunidad.

“No soy (Felipe) Calderón, nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres ...hay gente interesada no sólo en demostrar de que somos iguales sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento”, acusó.