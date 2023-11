AMLO niega platicar de Ebrard en reunión con Sheinbaum: “Ya de eso no hablo”

“No me estoy pronunciando en favor de que la gente vote por ella, eso no lo voy a hacer, pero sí es mi amiga e integrante del movimiento al que pertenezco", apuntó. "Si (las autoridades electorales) me pidieran que yo no reciba a nadie, pues también lo cumplo", agregó.

Y celebra que Sheinbaum prometa

someterse a revocación de mandato

López Obrador aplaudió que Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, declarara que, de ganar la presidencia de la República en 2024, se sometería a la revocación de mandato durante su tercer año de gobierno.

“Es algo muy importante, ya está en la Constitución: las autoridades pueden someterse a la revocación de mandato. Qué bien que Claudia apoya ese método y ojalá y todos se sometieran”, declaró.

A decir del mandatario federal, esta figura abona a fortalecer la democracia en México que, considera, todavía no se consolida en el país.