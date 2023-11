Sheinbaum fue a Palacio Nacional a recibir “línea” de AMLO, dice Xóchitl Gálvez

Entrevistada previa a su encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac, campus Huixquilucan, Estado de México, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo incumpla con el principio de imparcialidad a que está obligado como titular del Ejecutivo Federal, sino que seguirá incidiendo en la contienda en marcha.

Aunado a ello, anotó que insista en atacarla. “El presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento”, como también lo es el expresidente Vicente Fox, en el caso de la influencer Mariana Rodríguez, esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo Gálvez.

En este marco, rechazó que las declaraciones de Fox le afecten a ella y a su precampaña electoral rumbo al 2024.

“A mí no (me afecta), porque yo no soy Fox. A mí que lo sancionen, pase lo que pase. Yo he dicho, si tocan a una, tocan a todas, soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja”.

Respecto al cierre de la cuenta X del exmandatario panista, anotó: “¡Está bien!”.