En la reunión que ayer sostuvo López Obrador con Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de la República de Morena, no se abordaron temas partidistas, aseguró el presidente de México.

“Tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas de cómo le ha ido. Somos amigos, además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, indicó.

–¿Hablaron de Marcelo? –se le preguntó.

–No, no, no. Yo ya de eso no hablo. Es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y es mi compañera.

López Obrador también descartó que hablaran de la reforma al Poder Judicial y que ese encuentro afecte la paridad en la contienda electoral.

“Es una visita que no tiene nada que ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas”, añadió el mandatario.