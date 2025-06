Sheinbaum rechaza revés a demanda por armas en EU: “Vamos a seguir insistiendo”

Por ello, afirmó que su Gobierno optará por mantener en la mesa de diálogo la necesidad de que se combata el tráfico de armas.

“Más allá de hablar con el Gobierno de Estados Unidos de esta demanda, porque depende finalmente de su Poder Judicial, lo que sí vamos a seguir insistiendo y hemos sido escuchados, hay receptividad de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México y ahí ha habido receptividad y vamos a seguir insistiendo”, afirmó.

Para México, frenar el tráfico de armas es un elemento fundamental en el combate a la violencia porque por años, alrededor del 70% de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego, aunque en 2024 fue el 60%. De los 49,339 asesinatos que ocurrieron el año pasado, 30,050 fueron con arma.

Ahora quedará esperar a la resolución de la segunda demanda presentada en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Esta demanda se encuentra en la etapa de producción de evidencia.