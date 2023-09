AMLO: padres de Ayotzinapa no quisieron recibir la información; abogado exagera

AMLO envía carta a padres

Debido a que los padres de familia no quisieron recibir la información que se les ofreció este lunes durante el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional, el presiente informó que hoy les entregará una carta y un informe.

“Hoy vamos a entregar porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe”, comentó.

El mandatario federal, quien se comprometió a esclarecer lo sucedido aquella noche de 2014, informó el contenido de la carta que se entregará a los padres y dijo que se incluirá un informe de la Secretaría de la Defensa, además de grabaciones y textos que entregó el gobierno de Estados Unidos.

“Hoy se les entregará un informe que pedí al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, sobre los documentos que ustedes están solicitando. En dicho informe se explica cuántas fojas y expedientes han sido entregados, asimismo se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano”, dice el contenido de la carta publicada en la red X.

Carta del presidente @lopezobrador_ a padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.https://t.co/Rzl8ZaQtvC pic.twitter.com/DyQjgjsxcH — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 26, 2023

El presidente agregó que se entregarán todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Considero de especial interés que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos elaborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada, lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre y los días posteriores, por supuesto dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica”, agregó el presidente.

El presidente López Obrador advirtió que, en su desesperación, los padres consideran que se está ocultando información, pero aseguró que no es así.

“Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos. pero no hay grabación pues eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento, lo que tenemos no lo podemos ni debemos ocultar”, comentó.