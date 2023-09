Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa no reciben la información ofrecida

Tras una reunión en Palacio Nacional, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, padres y familiares de 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron inconformes con la información que este lunes 25 de septiembre les entregó el Gobierno federal.

El abogado Vidulfo Rosales se dijo decepcionado de no recibir la información pedida sobre el caso: "Presentaron una nueva narrativa de dónde estamos en este momento. En el informe del secretario de la Defensa Nacional pues no hay nada; él no da respuesta; no el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual, que se refiere a los documentos con números de folio", relató.