Pese a promesa presidencial, Ayotzinapa sigue siendo "una herida abierta"

Ayotzinapa ante el riesgo de sumarse a la impunidad

En un país marcado por la impunidad, los padres de los jóvenes luchan porque la desaparición de sus hijos no quede sin castigo.

“No están peleadas la verdad y la justicia, por su puesto que tienen que pagar los culpables, no se puede quedar así”, comenta el padre de César Manuel González.

Si bien no hay tiempo límite para hacer justicia, un concepto del propio presidente es que ésta debe ser pronta y expedita.

Juana Juárez Romero advierte que este episodio de violencia en el país corre el riesgo de sumarse a la larga lista de impunidad.

“Es muy probablemente que el caso de los 43 se sume a esta larga lista de eventos que no han sido cerrados satisfactoriamente y no sólo en términos políticos y legales sino en términos justamente de la articulación social de la capacidad que tienen al aclararse o no de recuperar la confianza ciudadana en las autoridades que gobiernan”, afirma.

Al presidente López Obrador le quedan 372 días para cumplir con el compromiso 89 que hizo la tarde del 1 de diciembre cuando tomó protesta.