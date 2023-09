EU ya entregó grabaciones del caso Ayotzinapa, dice AMLO; ofrece publicarlas

A casi nueve años de la desaparición de los jóvenes, el presidente explicó que con base en la información que se obtuvo de esas grabaciones, en las que están involucrados "Guerreros Unidos", se han girado órdenes de aprehensión contra algunos presuntos implicados.

El presidente destacó que esta semana sostendrá una reunión con los padres de los 43 jóvenes a quienes les informará sobre los avances en la investigación en torno a la desaparición de sus hijos. A ellos le solicitará autorización para hacer publicas estas grabaciones, pues es partidario de transparentar.

“Soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para no dar información, para ocultar información”, destacó.