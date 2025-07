A meses de que su gobierno presente la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intención no es ir en contra la representación de las minorías, sin embargo, rechazó incrementar el número de plurinominales porque no son representativos.

“Nuestro objetivo no es que partidos que no ganen a un diputado, senador, de manera directa, no tengan representación, lo que sí decimos es que las listas de plurinominales no son una verdadera representación y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto vaya al territorio a convencer a la ciudadanía”, aclaró.