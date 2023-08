AMLO: Ebrard está en su derecho; no se usa dinero para favorecer a nadie

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, está en su derecho a inconformarse como lo hizo este miércoles cuando denunció un “acarreo monumental” a favor de Claudia Sheinbaum, sin embargo, aclaró que él ha dado la instrucción de que no se usen recursos públicos para favorecer a alguno en el proceso.

“Está en su derecho. Es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie y Marcelo y Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el 'dedazo' y que es el pueblo el que va a decidir”, planteó este jueves.