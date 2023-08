"Corcholatas" se dividen por acusación de Ebrard; Morena argumenta imparcialidad

“La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, señaló el aspirante.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, quien reconoció que no conocía con exactitud el contenido del mensaje de Ebrard, expresó que se le hacía “una falta de respeto” que se hablara de una contienda de dos, pues son seis personas las que están buscando ser coordinador de la llamada “cuarta transformación”.

“Hago un llamado a que no caigan en la desesperación. No es buena para nadie. No es buena consejera. Son tiempos de paciencia. Tiene que haber calma. Será el pueblo el que decida quién debe ser el coordinador o la coordinadora”, dijo el exsecretario de Gobernación.

Sheinbaum, aludida por Ebrard, negó los señalamientos de su competidor. “Es falso, no lo haríamos, hay varios temas que han salido, que incluso el Gobierno de la ciudad ha desmentido”, dijo Sheinbaum tras encabezar una asamblea en Zamora, Michoacán.

Mientras tanto, Ricardo Monreal respaldó la denuncia hecha esta mañana por el también aspirante presidencial Marcelo Ebrard sobre las irregularidades en el proceso interno de Morena.

Monreal se sumó al llamado a la dirigencia nacional de su partido para atender los reclamos y solucionarlos. “Estamos a tiempo de corregir”, dijo.

Ebrard acusó que hay un “acarreo monumental” y una campaña negra en su contra, en la que incluso se está utilizando la Secretaría de Bienestar y brigadas para decirle a los ciudadanos que “el presidente quiere que sea Claudia”.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo como estamos visto ahorita, no habíamos visto tanta paga de encuestas falsas, no había visto tanto una campaña negra incluso contra mi familia”, afirmó.