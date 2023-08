Anuncio un día antes de selección de encuestadoras

Este jueves 17 de agosto, la dirigencia nacional de Morena realizará el sorteo de las cuatro encuestadoras que se encargarán de levantar la opinión de los ciudadanos para determinar quién será el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación y eventual aspirante a la presidencia de Morena.

Ebrard dijo que éste es un momento fundamental para el partido por lo que debe garantizarse la participación libre de los ciudadanos porque lo que está por definirse es quién será el próximo presidente de México, pues hoy las encuestas que miden las preferencias ciudadanas dan una clara ventaja a Morena.

“El ejercicio de la encuesta que –de hecho, mañana empieza su fase definitiva– puede ser o muy seguramente será la definición de quién va a competir en el 24, por lo tanto quién va a ser presidente de México. Cuando a alguien le preguntan qué piensas del coordinador de la cuarta transformación lo que te están preguntando es quién va a ser presidente”, aclaró.

Ebrard anotó que la real competencia por el cargo de coordinador es con Claudia Sheinbaum y presentó una gráfica en la que se muestra desde a mitades de julio, rebasó a la exjefa de Gobierno capitalina.

“Nosotros vamos delante de Claudia Sheinbaum al día de hoy; ésta es una síntesis que hicimos al día de hoy, nosotros no pagamos para que se publiquen, no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy. En la realidad, esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública: esta decisión es o Claudia o yo: Marcelo o Claudia”, dijo.