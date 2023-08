AMLO se pronuncia otra vez sobre elecciones; pide revisar facultades del INE

AMLO pide revisar facultades del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de revisar las facultades del INE y que con las medidas cautelares que emite no se toquen derechos como la libertad de manifestación de ideas.

“Pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultares del INE, del Tribunal Electoral para que no se afecten derechos y que no se invadan facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, el derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, manifestarse, ¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!, eso”, aseguró este lunes.

Desde el órgano electoral y desde un juez se ha determinado que el presidente debe abstenerse de realizar comentarios en materia electoral y política, así como frenar las criticas que ha lanzado a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

López Obrador se pronunció a favor de que no haya prohibiciones o algún tipo de censura.

“Es como lo que decíamos antes y sostenemos prohibido prohibir y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa, no ejercer censura, ese es mi punto de vista, pero bueno corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales, hay que respetar”, comentó.