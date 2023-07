Les comparto el siguiente mensaje: pic.twitter.com/1OCUOYPBhI — José Ángel Gurría (@A_Gurria) July 5, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Gurría haya sido electo como el encargado de ese proyecto.

“¿Qué, no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué, no tienen economistas, especialistas? ¿Tienen que regresar a los mismos? Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata no de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo”, comentó.

El presidente no fue el único que criticó a Gurría, también lo hizo el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

En una conferencia de prensa, el dirigente morenista delineó algunas de las propuestas de Gurría para el Frente Amplio y criticó que haya estado involucrado en el Fobaproa.

“Me parece que es un símbolo de lo que le quiere proponer la derecha a nuestro país: regresar al pasado, regresar al privilegio de unos cuantos con cargo a la mayoría. Pero, bueno, no se quedó ahí. No sólo trae las credenciales del Fobaproa, Gurría, que fue el gran orquestador de esta deuda histórica para nuestro país, de este rescate infame, de uno de los mayores fraudes en la historia de nuestro país”, comentó.

Una de las propuestas que criticó fue la idea de “estacionar” el cambio peso-dólar entre 19 y 20 pesos.

“Lo que está proponiendo es regresar al tipo de cambio fijo, cuando el tipo de cambio fijo provocó la serie de devaluaciones que tuvimos en los años ochenta”, comentó.

Las críticas contra Gurría han seguido. La presentadora de la sección ¿quién es quién en las noticias falsas?, Elizabeth Vilchis, acusó que el priista tiene una pensión vitalicia por haber trabajado en Nacional Financiera.

“A sus 73 años, actualmente, Gurría, el flamante arquitecto del gobierno de la oposición ha cobrado más de 23 millones de pesos solo de su pensión de Nafin. Durante casi 15 años cobró más de un buen sueldo como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre 2006 y 2021. Lo que le llaman la pensión especial vitalicia por retiro fue autorizada el 14 de abril de 1994 por el entonces director general de Nafin, quien es Arturo Ortiz Hidalgo”, aseguró.