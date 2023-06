AMLO felicita a Delfina y Manolo Jiménez; destaca que no hubo problemas mayores

A unas horas del cierre de casillas en las dos entidades, el mandatario federal celebró que no se presentaran “problemas mayores” ni conflictos poselectorales.

“En los dos casos los segundos lugares salieron a reconocer a quien tuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, lo hizo también Guadiana, el candidato de Morena. Muy bien, felicidades a la gente, también a quienes triunfaron: Manolo Jiménez y la maestra Delfina”, comentó.

López Obrador recordó que el gobierno es la representación de todo el pueblo, por lo que están obligados a atender a los ciudadanos, sean del partido que sean. Manifestó su confianza porque los nuevos gobernadores atiendan los intereses del pueblo y no de grupos de élites.

"Va a hacer un buen gobierno la maestra, espero lo mismo del gobernador de Coahuila, que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente y que nuestro amo es el pueblo, no son los grupos de intereses creados", destacó.

El presidente defendió a quien fuera su secretaria de Educación Pública, quien, dijo, es incorruptible.

"Es una buena persona, es una gente muy buena, una mujer muy humana y honesta, íntegra. Hicieron una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo en nóminas, puras mentiras, es una mujer incorruptible, si no, no estaría tratando el asunto, estaría diciendo que tiene otros méritos, otras virtudes. Es honesta y eso hace mucha falta: gobiernos honrados", dijo.

López Obrador resaltó que el país está gobernado por cinco fuerzas políticas: Morena tiene 22, el Verde, uno, Movimiento Ciudadano, dos, el PRI dos y Acción Nacional cinco.

“Los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos porque, repito, no tiene que haber distinciones”, comentó.

López Obrador afirmó que lo importante para México es afianzar la democracia no solo como sistema político, sino como una forma de vida, la cual trascienda más allá de las elecciones: en la familia, la escuela, los sindicatos y en la elección de autoridades