En sus marcas, listos... acelera la competencia por el 2024

PAN buscará que sus candidatos junten firmas

Para definir a su candidato a la Presidencia de la República, la dirigencia del Partido Acción Nacional, que encabeza Marko Cortés, ha propuesto a los interesados que junten 1 millón de firmas.

A decir de Javier Rosiles, esa propuesta no es idónea para un partido que “sufre” para mantener el número de afiliados que le pide el Instituto Nacional Electoral, el único panista que podría concretar ese requisito puede ser Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Cámara de Diputados.

Sostiene que debido a que Morena inició su proceso de sucesión presidencial desde 2021, la oposición debe repesar su alianza, en particular Acción Nacional.

“Veo una desventaja tremenda. Tendría cierta frescura hacer una alianza con Movimiento Ciudadano, romper la alianza de Va por México, dejar a PRD fuera, es decir, solamente PAN y Movimiento Ciudadano”, sugirió.

Paula Sofía Vásquez considera que la oposición debe reconsiderar y “darse cuenta” de la realidad. El PRI es un partido chico, y el PRD es una sombra de lo que fue. Si quieren detener a Morena, deberán hacerlo desde el Congreso de la Unión, impidiendo que el partido del presidente tenga una mayoría calificada.

“Si de verdad lo que se está pensando es frenar el avance de Morena es pensar en el Congreso, si yo fuera la oposición mañana me despertaría y diría ‘qué voy a hacer para que no se obtenga la mayoría absoluta, cómo me voy a poner a operar’”, expuso.