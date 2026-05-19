El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa, y al ser el personaje con mayor peso político dentro de la lista, llama la atención conocer su paradero. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que éste se encuentra en Sinaloa y que recibe protección por parte de instancias de seguridad federales como parte de una serie de medidas preventivas.

También el senador morenista Enrique Inzunza afirma que está en Sinaloa y que hasta el momento no ha solicitado asesoría jurídica al respecto porque las acusaciones en su contra por parte de EU, “son falsas”, declaró en sus redes sociales en donde se mantiene activo.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, señaló el legislador.

¿Quiénes están en EU?

El 15 de mayo, el exscretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez , fue detenido en EU; está acusado de conspirar para la importación de narcóticos y posesión de ametralladora. Actualmente está preso en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn y se presentará a su audiencia ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York el próximo 1 de junio.

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, viajó desde Europa para entregarse a las autoridades estadounidenses el 15 de mayo. El Departamento de Justicia fue señalado de haberse reunido con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo”.

“En una de esas reuniones, Díaz entregó a los líderes de ‘Los Chapitos’ una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones, para que ‘Los Chapitos’ pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Con la detención de Mérida Sánchez y entrega de Díaz se reduce a ocho la lista de los acusados desde Estados Unidos, pero el gobierno de México no ha procedido a su detención provisional con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense por falta de pruebas, de acuerdo a lo que ha informado tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, como la presidenta de México.

