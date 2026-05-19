El 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York informó que se investiga a 10 políticos de Morena por presuntamente ofrecer protección a la organización criminal de “Los Chapitos”, en Sinaloa; dos de los acusados ya se encuentran en Estados Unidos a la espera de que comiencen las investigaciones y los demás siguen en territorio mexicano.
¿Qué pasa con Rocha Moya y las 9 personas acusadas por EU de vínculos con el crimen organizado?
El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa, y al ser el personaje con mayor peso político dentro de la lista, llama la atención conocer su paradero. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que éste se encuentra en Sinaloa y que recibe protección por parte de instancias de seguridad federales como parte de una serie de medidas preventivas.
También el senador morenista Enrique Inzunza afirma que está en Sinaloa y que hasta el momento no ha solicitado asesoría jurídica al respecto porque las acusaciones en su contra por parte de EU, “son falsas”, declaró en sus redes sociales en donde se mantiene activo.
“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, señaló el legislador.
¿Quiénes están en EU?
El 15 de mayo, el exscretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez , fue detenido en EU; está acusado de conspirar para la importación de narcóticos y posesión de ametralladora. Actualmente está preso en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn y se presentará a su audiencia ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York el próximo 1 de junio.
Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, viajó desde Europa para entregarse a las autoridades estadounidenses el 15 de mayo. El Departamento de Justicia fue señalado de haberse reunido con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo”.
“En una de esas reuniones, Díaz entregó a los líderes de ‘Los Chapitos’ una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones, para que ‘Los Chapitos’ pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral”, dice la acusación del Departamento de Justicia.
Con la detención de Mérida Sánchez y entrega de Díaz se reduce a ocho la lista de los acusados desde Estados Unidos, pero el gobierno de México no ha procedido a su detención provisional con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense por falta de pruebas, de acuerdo a lo que ha informado tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, como la presidenta de México.
Separaciones de cargos
Otro de los señalados es Juan de Dios Gámez Mendívil quien solicitó autorización para separarse del cargo como alcalde de Culiacán.
El 5 de mayo, el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia temporal de su cargo. Al vicefiscal se le señaló de recibir sobornos a cambio de dar protección a “Los Chapitos”.
Exjefes de dependencias de seguridad
Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, enfrenta acusaciones de vínculos con integrantes del crimen organizado en la entidad. Actualmente, se desconoce su paradero.
Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Actualmente, se desconoce su paradero.
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa aparece en la acusación, y al igual que los demás, se le acusa de brindar protección a los integrantes del Cártel de Sinaloa.
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán. Presuntamente recibía más de 1,600 dólares mensuales de "Los Chapitos" , y actualmente se desconoce su paradero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el 18 de mayo que se congelaron las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, del senador Enrique Inzunza y de los otros ocho implicados en las investigaciones que realiza EU.