El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

El exfuncionario de 66 años es uno de los 10 políticos a los que se les vincula de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

"Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos", señaló el gobierno de Donald Trump hace unos días .

En el caso de Mérida, se le acusa de "conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos".

Por esos delitos, en caso de resultar culpable, podría recibir una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.

A Mérida se le acusa de haber recibido sobornos de Los Chapitos y, a cambio, proporcionarles información que se realizarían operativos contra laboratorios de drogas.

"Sánchez era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de la Policía Estatal de Sinaloa. Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchezrecibió sobornos de 'Los Chapitos' y, a cambio, proporcionó a 'Los Chapitos', entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que 'Los Chapitos' pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas", dice la acusación de EU.