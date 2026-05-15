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Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y acusado junto a Rocha, es detenido en EU

El exfuncionario fue detenido en Arizona y está acusado por el gobierno de Estados Unidos de conspirar para la importación de narcóticos y posesión de ametralladora.
vie 15 mayo 2026 11:16 AM
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El exfuncionario fue acusado junto al gobernador de licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por el Gobierno de EU. (Foto: Seguridad Pública Sinaloa﻿/Facebook)

El exscretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar para la importación de narcóticos y posesión de ametralladora, fue detenido en ese país.

El gabinete de Seguridad informó que el funcionario ingresó a Estados Unidos por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido.

"El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ", dice la publicación.

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El exfuncionario de 66 años es uno de los 10 políticos a los que se les vincula de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

"Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos", señaló el gobierno de Donald Trump hace unos días .

En el caso de Mérida, se le acusa de "conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos".

Por esos delitos, en caso de resultar culpable, podría recibir una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.

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A Mérida se le acusa de haber recibido sobornos de Los Chapitos y, a cambio, proporcionarles información que se realizarían operativos contra laboratorios de drogas.

"Sánchez era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de la Policía Estatal de Sinaloa. Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchezrecibió sobornos de 'Los Chapitos' y, a cambio, proporcionó a 'Los Chapitos', entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que 'Los Chapitos' pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas", dice la acusación de EU.

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El exsecretario de Seguridad es un militar de carrera con formación en Derecho , Administración Militar y Seguridad Nacional. Tiene estudios de maestría en el Colegio de Defensa Nacional.

Antes de ser secretario de Seguridad, fue mando militar en Michoacán, Oaxaca y Puebla y estuvo a cargo de funciones estratégicas en áreas de inteligencia, operaciones y logística dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También fue agregado militar en la embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.

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Sinaloa Estados Crimen, ley y justicia

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