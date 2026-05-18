La Suprema Corte pone condición para que padres de militares fallecidos accedan a una pensión

El padre solicitó en 2022 que se le reconociera como beneficiario, a fin de acceder a una pensión prevista en el artículo 38 de la Ley del ISSFAM:

“Artículo 38. Se consideran familiares de los militares, para los efectos de pensión y/o compensación…

I al III

IV. El padre; …”

Sin embargo, casi un año después, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas le negó la pensión porque no justificó su dependencia en términos del artículo 39 de la misma normativa:

“Artículo 39. Los familiares mencionados en cada una de las fracciones del artículo anterior, excluyen a los comprendidos en las siguientes, salvo los casos de los padres, los cuales pueden concurrir con los familiares señalados en las fracciones I y II, siempre que demuestren su dependencia económica con el militar.”

✅ #ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN aclaró que los progenitores de personas militares sí pueden recibir pensión, demostrando que dependían económicamente de su hijo o hija fallecida.



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El 22 de febrero de 2024, el padre promovió un juicio de amparo directo en reclamación, con el número Amparo en Revisión 398/2025.

El caso llegó a la Suprema Corte en 2026, y en una sesión realizada el 10 de febrero se discutió un proyecto que incluía considerar inconstitucional el artículo 39 de la Ley del ISSFAM, para dejar sin efecto la exigencia de dependencia económica en este caso, ya que podía afectar desproporcionadamente a personas adultas mayores.