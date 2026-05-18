Falsificación de medicamentos y dependencia de Asia, los puntos clave de la industria farmacéutica para el TMEC

En ese último punto trabaja Cofepris, a fin de reducir los tiempos y trámites.
Uno de los beneficios del tratado comercial trilateral ha sido que México incorpore estándares de regulación sanitaria similares a los de Estados Unidos y Canadá, lo que le ha permitido competir en mercados de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, destaca Gual.
Patentes y genéricos
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) coincide con esta visión, al considerar que México puede aprovechar la revisión del TMEC para convertirse en socio estratégico de Estados Unidos.
Por su proximidad con Estados Unidos y el TMEC, México es el país ideal para convertirse en socio estratégico y atender al mercado más importante del mundo.
Amelaf.
La organización, que agrupa a 45 laboratorios mexicanos, explica que el país norteamericano también ha experimentado escasez de medicamentos y busca mejorar el acceso.
Además, México está en un punto clave para el sector, con la industria y las autoridades trabajando de la mano en su consolidación. El gobierno busca que más farmacéuticas tengan plantas en el país, lo que lo haría competitivo ante Estados Unidos, donde el 90% de los medicamentos que se consumen son genéricos y biosimilares, estima Amelaf.
A decir del director de Canifarma, la única amenaza es que Estados Unidos incremente los aranceles a los productos de patente.
Sin embargo, confía en que esto no ocurra porque afectaría, sobre todo, a los pacientes de Estados Unidos.
“Un producto patentado es uno solo en el mundo, no hay otros proveedores. Entonces, si lo tiene que consumir el paciente en Estados Unidos, tendrá que pagar el doble. Es un tiro en el pie. Quien lo paga, a final de cuentas, es el paciente. Entonces lo vemos difícil”.