Falsificación de medicamentos y dependencia de Asia, los puntos clave de la industria farmacéutica para el TMEC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluso lanzó una alerta en 2024, donde advirtió que en los países de renta baja o media, al menos uno de cada 10 medicamentos es de calidad subestándar o falsificado.

A Estados Unidos le urge que México atienda esta problemática. No solo porque representa un riesgo para la salud, sino porque el gobierno de Donald Trump considera que las falsificaciones violan las directrices del TMEC sobre derechos de propiedad intelectual.

Para Gilberto Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el aumento de las falsificaciones en México se relaciona también con un mejor registro de estos casos y una mayor vigilancia.

“La eficiencia de Cofepris se ha incrementado. ¿Por qué? Porque la colaboración con las compañías farmacéuticas, en este sentido, sí ha mejorado en los últimos años”, explica.

Sin embargo, reconoce que todavía falta trabajo por hacer por parte de la autoridad regulatoria para que los medicamentos apócrifos no lleguen a los consumidores mexicanos.

Dependencia de Asia

Estados Unidos también presiona para que Norteamérica disminuya su dependencia de China e India en la compra de principios activos farmacéuticos.

Sin embargo, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), ve esto como una buena ventana de oportunidad para México.

De reducir esa dependencia de Asia, considera, el país podría abrir un nuevo mercado sin intermediarios para estos productos.

“Es una de las metas que tiene Estados Unidos, pero que, además, se puede capitalizar por parte de nuestro país en esta coyuntura de la revisión del Tratado de Libre Comercio”, explica.