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México

Falsificación de medicamentos y dependencia de Asia, los puntos clave de la industria farmacéutica para el TMEC

México llegó a la revisión del Tratado de Libre Comercio con el objetivo de que la industria farmacéutica nacional sea clave para Norteamérica.
lun 18 mayo 2026 11:59 PM
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La industria farmacéutica mexicana puede posicionarse mejor con la revisión del TMEC. (Fotoarte: GettyImages/Jesús Almazán)

La industria farmacéutica nacional se enfrenta a una revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) menos adversa que otros sectores. Pero con retos y oportunidades para reforzar su papel estratégico en la producción regional de insumos para la salud.

Entre los desafíos más importantes sobresale la falsificación de medicamentos, un problema que ha crecido en México, al pasar de 45 denuncias por estos casos en 2018 a 276 en 2025, según datos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluso lanzó una alerta en 2024, donde advirtió que en los países de renta baja o media, al menos uno de cada 10 medicamentos es de calidad subestándar o falsificado.

A Estados Unidos le urge que México atienda esta problemática. No solo porque representa un riesgo para la salud, sino porque el gobierno de Donald Trump considera que las falsificaciones violan las directrices del TMEC sobre derechos de propiedad intelectual.

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Para Gilberto Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el aumento de las falsificaciones en México se relaciona también con un mejor registro de estos casos y una mayor vigilancia.

“La eficiencia de Cofepris se ha incrementado. ¿Por qué? Porque la colaboración con las compañías farmacéuticas, en este sentido, sí ha mejorado en los últimos años”, explica.

Sin embargo, reconoce que todavía falta trabajo por hacer por parte de la autoridad regulatoria para que los medicamentos apócrifos no lleguen a los consumidores mexicanos.

Dependencia de Asia

Estados Unidos también presiona para que Norteamérica disminuya su dependencia de China e India en la compra de principios activos farmacéuticos.

Sin embargo, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), ve esto como una buena ventana de oportunidad para México.

De reducir esa dependencia de Asia, considera, el país podría abrir un nuevo mercado sin intermediarios para estos productos.

“Es una de las metas que tiene Estados Unidos, pero que, además, se puede capitalizar por parte de nuestro país en esta coyuntura de la revisión del Tratado de Libre Comercio”, explica.

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Previo a que iniciaran las primeras mesas de revisión en marzo, la industria nacional se reunió con representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El objetivo fue revisar qué se puede producir en México, tanto de medicamentos como de principios activos, sobre todo de aquellos que más interesan a Norteamérica, detalló.

En México se produce el 70% de los medicamentos que se consumen, pero se importa la mayoría de las materias primas.

Aunque existen empresas en el país que ya fabrican moléculas pequeñas de farmoquímicos, la producción es pequeña todavía. Por eso, Gual considera que, con una revisión adecuada del TMEC, puede crecer esta capacidad.

Se puede explotar esto de reducir la dependencia de mercados asiáticos para que México pudiera convertirse en ese hub farmacéutico para Norteamérica.
Rafael Gual, director general de Canifarma.

De hecho, esa es una de las metas del Plan México que impulsa el gobierno federal: convertir al país en una potencia farmacéutica.

Gual acota que este proyecto es a largo plazo porque requiere inversión, pero sí lo ve posible siempre y cuando, subraya, se garantice certeza jurídica y agilidad regulatoria.

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En ese último punto trabaja Cofepris, a fin de reducir los tiempos y trámites.

Uno de los beneficios del tratado comercial trilateral ha sido que México incorpore estándares de regulación sanitaria similares a los de Estados Unidos y Canadá, lo que le ha permitido competir en mercados de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, destaca Gual.

Patentes y genéricos

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) coincide con esta visión, al considerar que México puede aprovechar la revisión del TMEC para convertirse en socio estratégico de Estados Unidos.

Por su proximidad con Estados Unidos y el TMEC, México es el país ideal para convertirse en socio estratégico y atender al mercado más importante del mundo.
Amelaf.

La organización, que agrupa a 45 laboratorios mexicanos, explica que el país norteamericano también ha experimentado escasez de medicamentos y busca mejorar el acceso.

Además, México está en un punto clave para el sector, con la industria y las autoridades trabajando de la mano en su consolidación. El gobierno busca que más farmacéuticas tengan plantas en el país, lo que lo haría competitivo ante Estados Unidos, donde el 90% de los medicamentos que se consumen son genéricos y biosimilares, estima Amelaf.

A decir del director de Canifarma, la única amenaza es que Estados Unidos incremente los aranceles a los productos de patente.

Sin embargo, confía en que esto no ocurra porque afectaría, sobre todo, a los pacientes de Estados Unidos.

“Un producto patentado es uno solo en el mundo, no hay otros proveedores. Entonces, si lo tiene que consumir el paciente en Estados Unidos, tendrá que pagar el doble. Es un tiro en el pie. Quien lo paga, a final de cuentas, es el paciente. Entonces lo vemos difícil”.

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