México y Estados Unidos ‘cercan’ a políticos vinculados con el narco

El lunes 11 de mayo vino el primer golpe contra la red de 10 políticos, aunque se conoció hasta este viernes 15.

Mérida Sánchez, quien fue señalado de dar información a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa para que pudieran evadir operativos contra laboratorios, fue detenido en Arizona.

“El Gabinete de Seguridad informa que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, y cruzó por el puerto de entrada de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por @USMarshalsHQ”, publicó en sus redes sociales el gabinete de seguridad.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

El Departamento de Justicia señaló que como secretario de Seguridad, Mérida recibió sobornos de “Los Chapitos”, una agrupación encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de 'Los Chapitos' y, a cambio, proporcionó a 'Los Chapitos', entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que 'Los Chapitos' pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas", dice la acusación de EU”, dice la acusación.

Este viernes, también se entregó ante autoridades estadounidenses Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quien fue señalado de haberse reunido con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo”.

“En una de esas reuniones, Díaz entregó a los líderes de ‘Los Chapitos’ una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones, para que ‘Los Chapitos’ pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Con la detención de Mérida Sánchez y entrega de Díaz se reduce a ocho la lista de los acusados desde Estados Unidos, pero que el gobierno de México no ha procedido a su detención provisional con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense por falta de pruebas.