En la Ciudad de México, en su cargo más reciente se vinculó directamente con la agenda territorial.

Como subsecretario encabezó la coordinación de proyectos estratégicos, entre ellos la elaboración del Bando 1 , en el que se estableció que el aumento de las rentas habitacionales en la capital no pueden ser superiores a la inflación. También participó en el Plan Maestro de la Zona Rosa , un proyecto de intervención urbana con enfoque en la preservación del patrimonio y el repoblamiento del área.

También impulsó mecanismos para evaluar el cumplimiento normativo de desarrollos inmobiliarios mediante instrumentos como la Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria y la Comisión de Impacto Único , organismo que agrupa diversas dependencias, para intervenir en la evaluación de los impactos urbanos y ambientales de proyectos inmobiliarios.

A la par, promovió la instalación de comisiones de regularización de asentamientos humanos irregulares en coordinación con alcaldías, un eje que conecta la planeación con la gestión del suelo urbano.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y maestría en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO, su perfil combina formación jurídica con experiencia en política pública, de acuerdo con su perfil de Linkedin.