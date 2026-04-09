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CDMX

Derechos humanos y gestión pública, las especialidades de Enrique Irazoque, nuevo titular de Planeación de la CDMX

El funcionario se encargará de continuar con la formación del Plan General de Desarrollo 2025-2045.
mié 08 abril 2026 06:38 PM
Enrique Irazoque Palazuelos nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México
El funcionario toma la titularidad de la dependencia después de cambios anunciados por el gobierno de Clara Brugada este 8 de abril. (Foto: Facebook Enrique Irazoque/iStock.)

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México tendrá al frente a un funcionario con trayectoria en derechos humanos y gestión pública. Enrique Irazoque Palazuelos llega al cargo tras desempeñarse como subsecretario en la misma dependencia, desde donde coordinó proyectos de ordenamiento territorial y articulación institucional en la capital.

En los inicios de su carrera en la administración pública, en donde tiene más de dos décadas, trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en organismos estatales de derechos humanos en Nuevo León. Posteriormente, en el gobierno federal ocupó cargos como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y director general en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

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En la Ciudad de México, en su cargo más reciente se vinculó directamente con la agenda territorial.

Como subsecretario encabezó la coordinación de proyectos estratégicos, entre ellos la elaboración del Bando 1 , en el que se estableció que el aumento de las rentas habitacionales en la capital no pueden ser superiores a la inflación. También participó en el Plan Maestro de la Zona Rosa , un proyecto de intervención urbana con enfoque en la preservación del patrimonio y el repoblamiento del área.

También impulsó mecanismos para evaluar el cumplimiento normativo de desarrollos inmobiliarios mediante instrumentos como la Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria y la Comisión de Impacto Único , organismo que agrupa diversas dependencias, para intervenir en la evaluación de los impactos urbanos y ambientales de proyectos inmobiliarios.

A la par, promovió la instalación de comisiones de regularización de asentamientos humanos irregulares en coordinación con alcaldías, un eje que conecta la planeación con la gestión del suelo urbano.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y maestría en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO, su perfil combina formación jurídica con experiencia en política pública, de acuerdo con su perfil de Linkedin.

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Sus tareas frente a Metrópolis

El cargo que asume no se limita a diseñar planes, sino a traducirlos en reglas concretas sobre la ciudad. En la actual administración, la secretaría concentra tareas que van desde la definición del modelo urbano hasta su implementación normativa.

Uno de los encargos centrales es conducir el Plan General de Desarrollo 2025-2045 , planteado como la hoja de ruta de largo plazo para la capital. Este instrumento busca definir el modelo de ciudad en un horizonte de 20 años.

A partir de ese plan, la dependencia debe desarrollar el Programa General de Ordenamiento Territorial, que aterriza la visión en reglas de uso de suelo, hábitat y organización del territorio.

En paralelo, la secretaría se convierte en una pieza operativa en temas urbanos que hoy concentran presión pública, como la vivienda, las rentas y la gentrificación . Estos asuntos forman parte del diagnóstico oficial del proceso de planeación y requieren traducirse en instrumentos normativos.

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