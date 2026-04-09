La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México tendrá al frente a un funcionario con trayectoria en derechos humanos y gestión pública. Enrique Irazoque Palazuelos llega al cargo tras desempeñarse como subsecretario en la misma dependencia, desde donde coordinó proyectos de ordenamiento territorial y articulación institucional en la capital.
En los inicios de su carrera en la administración pública, en donde tiene más de dos décadas, trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en organismos estatales de derechos humanos en Nuevo León. Posteriormente, en el gobierno federal ocupó cargos como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y director general en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.