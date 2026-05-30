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CDMX

Brugada anuncia reinstalación de escultura del ajolote que fue retirada del Estadio Ciudad de México

La jefa de Gobierno explicó este viernes que la remoción de la escultura instalada en el puente peatonal de Huipulco obedeció únicamente a razones de protección civil.
sáb 30 mayo 2026 12:34 PM
ajolote estadio ciudad de mexico
La escultura del ajolote instalada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México fue retirada temporalmente por motivos de protección civil. (Foto: Gobierno de la CDMX)

La figura monumental del ajolote colocada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (antes Esadio Azteca) fue retirada temporalmente por motivos de protección civil y será reinstalada "con bombo y platillo" en los próximos días, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este viernes, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno desmintió además que la medida fuera ordenada por la FIFA o por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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Durante la presentación de la Plataforma Mundialista, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina subrayó que el retiro del ajolote capitalino del puente peatonal de Huipulco se debió a una medida de protección civil, pues luego del partido, entre las escuadras de México y Portugal, “era muchísima la gente que se tomaba fotos”, lo que propiciaba problemas para el ágil flujo peatonal.

"Vamos a ir con bombo y platillo a reinstalar el Ajolote en el puente peatonal, porque ninguna institución puede retirar esta figura, porque se convirtió en una mascota de la ciudad, del Gobierno de la Ciudad, y no tiene que ver nada con FIFA ni mucho menos FIFA en ningún momento nos ha cuestionado nada", afirmó.

Brugada sostuvo que las versiones sobre una supuesta prohibición de usar al ajolote como un símbolos para promover el Mundial de Futbol 2026 forman parte de una campaña contra el gobierno local, y subrayó que por el contrario, se continuará reivindicando a este animal endémico de la capital como símbolo de la ciudad.

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Además apuntó que la capital del país es sede mundialista en la que se va a llevar a cabo la inauguración del torneo internacional y, por lo tanto, “tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el mundial”, expresó.

Brugada también informó que la escultura del ajolote capitalino ubicada al exterior del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en las inmediaciones del Zócalo, también será retirado y posteriormente reinstalado, esto debido a la colocación de estructuras para el FIFA Fan Fest, por lo que se colocará “en un lugar donde la población puede tener el espacio, disfrutarlo y verlo”.

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La polémica

En los últimos días se difundieron versiones que señalaban que la FIFA había solicitado el retiro de la figura por presuntos conflictos con los derechos comerciales del Mundial de 2026 y con las mascotas oficiales del torneo.

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El tema escaló luego de que legisladores y figuras públicas cuestionaron la remoción del ajolote, al considerar que se trataba de un símbolo impulsado por el gobierno capitalino para promocionar a la ciudad como sede mundialista.

Ante la controversia, el pasado miércoles 27 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un posicionamiento público para rechazar las versiones difundidas.

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"FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad", publicó en redes sociales.

A la aclaración del gobierno capitalino se sumó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que también emitió una nota aclaratoria para negar cualquier intervención relacionada con el retiro de la figura.

"El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026", indicó.

Precisó además tampoco ordenó sustituir la imagen del ajolote por el jaguar "Zayú" o alguna de las mascotas oficiales del torneo y agregó que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para la Copa Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión o prohibición expresa hacia la figura del ajolote u otros símbolos locales.

La polémica sobre la escultura del ajolote ocurre a la par de que el Gobierno de la CDMX ha impulsado una estrategia para posicionar al ajolote, anfibio endémico de Xochimilco, como uno de los principales símbolos de identidad rumbo al Mundial de 2026.

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Clara Brugada Ciudad de México

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