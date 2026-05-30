Brugada anuncia reinstalación de escultura del ajolote que fue retirada del Estadio Ciudad de México

Durante la presentación de la Plataforma Mundialista, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina subrayó que el retiro del ajolote capitalino del puente peatonal de Huipulco se debió a una medida de protección civil, pues luego del partido, entre las escuadras de México y Portugal, “era muchísima la gente que se tomaba fotos”, lo que propiciaba problemas para el ágil flujo peatonal.

"Vamos a ir con bombo y platillo a reinstalar el Ajolote en el puente peatonal, porque ninguna institución puede retirar esta figura, porque se convirtió en una mascota de la ciudad, del Gobierno de la Ciudad, y no tiene que ver nada con FIFA ni mucho menos FIFA en ningún momento nos ha cuestionado nada", afirmó.

Presentamos la plataforma de transparencia con más de 2 mil obras ya terminadas, y que serán permanentes, que el #Mundial2026 solo aceleró para beneficio de las y los chilangos.



A partir del lunes 1 de junio podrás consultar cada peso invertido en este portal interactivo que no… pic.twitter.com/QqwjtjhUKz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2026

Brugada sostuvo que las versiones sobre una supuesta prohibición de usar al ajolote como un símbolos para promover el Mundial de Futbol 2026 forman parte de una campaña contra el gobierno local, y subrayó que por el contrario, se continuará reivindicando a este animal endémico de la capital como símbolo de la ciudad.

Además apuntó que la capital del país es sede mundialista en la que se va a llevar a cabo la inauguración del torneo internacional y, por lo tanto, “tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el mundial”, expresó.

Brugada también informó que la escultura del ajolote capitalino ubicada al exterior del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en las inmediaciones del Zócalo, también será retirado y posteriormente reinstalado, esto debido a la colocación de estructuras para el FIFA Fan Fest, por lo que se colocará “en un lugar donde la población puede tener el espacio, disfrutarlo y verlo”.