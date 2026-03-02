Publicidad

CDMX

La CDMX pierde 904 mdp en cobro de tenencia pese a aumento de vehículos

En seis años, más de 700,000 autos se sumaron en la capital del país, pero la recaudación en tenencia bajó por la 'fuga' de placas a otras entidades para librar el impuesto; la CDMX ya trabaja para revertirlo.
lun 02 marzo 2026 03:36 PM
Placas-foraneas-CDMX .jpg
Para este 2026, el gobierno de la CDMX decidió subir el límite de valor de los autos a 638,000 pesos con el fin de recuperar vehículos que actualmente circulan en la ciudad con placas foráneas. (Fotos: iStock / Facebook / IA)

En la Ciudad de México cada vez hay más vehículos en circulación, pero la capital recauda cada vez menos recursos por el impuesto de tenencia vehicular.

En seis años, la ciudad paso de tener de 5.8 millones de vehículos registrados en 2018 a 6.5 millones en 2024, es decir, que 706,965 autos se sumaron al parque vehicular registrado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este aumento, no se vio reflejado en el Gobierno capitalino, pues en ese lapso de tiempo reacudó cada vez menos por tenencia vehicular: de 5,202 millones de pesos ingresados a las Tesorería local en 2018 se bajó a 4,298 millones de pesos en 2025, esto es una caída de 904 millones de pesos.

La 'fuga' de placas

Uno de los principales factores que inciden en tener una ciudad cada vez con más vehículos pero que cobra menos a sus propietarios es la ‘fuga’ de placas: dueños de autos, camionetas y motocicletas quienes deciden registrarlos en otras entidades para pagar menos o ningún impuesto.

Son 17 estados del país –entre ellos Morelos, Michoacán, Puebla y Jalisco– los que eliminaron por completo la tenencia y piden solo el pago del refrendo.

En la Ciudad de México se mantuvo durante 13 años el límite de 250,000 pesos en el valor de los vehículos para acceder al 100% de subsidio a la tenencia, pero para este 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, decidió tomar acciones para frenar esta situación.

Así, el gobierno de la Ciudad decidió para este 2026 subir ese límite a 638,000 pesos con el fin de recuperar vehículos que actualmente circulan en la ciudad con placas foráneas.

“Lo importante es ir garantizando que regresen a la Ciudad de México y esta medida que hemos echado a andar, va a ayudar a que recuperemos este tema”, afirmó la jefa de Gobierno en una conferencia de prensa el 20 de enero.

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, con la medida se espera un aumento en el registro de vehículos en la ciudad en 2 millones de vehículos.

En el 2025, hubo 1.2 millones de vehículos que accedieron al subsidio de tenencia, así que de subirlo a 2 millones significaría un incremento por el pago de refrendo de entre 608 millones y 760 millones de pesos.

Así, la apuesta es atraer a miles de automovilistas que, pese a circular en su día a día en la Ciudad de México, registraban su vehículo en otras entidades para librar el pago de tenencia.

"La medida permite que ya no exista un incentivo para emplacar en otra parte, esto nos homologa con otras políticas en el área metropolitana", señaló el secretario en entrevista previa.

La apuesta para este 2026 en la Ciudad de México es duplicar el número de vehículos que accedan al subsidio de la tenencia.
La jefa de Gobierno capitalina también asegura que se trabaja con otros estados del centro del país para homologar el cobro de tenencia, a fin de que no existan incentivos para burlar el cobreo y se pueda tener un mejor control vehicular.

“Nosotros vamos por una política pública de tenencia metropolitana. (…) Es algo que se tiene que ir construyendo con los estados de la República y que nos ayudaría a evitar esto que se está dando”.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sin cifras claras

Sobre la cantidad de vehículos con placas foráneas que circulan en la Ciudad de México, no hay cifras públicas, sin embargo el académico Rafael Prieto-Curiel, doctor en Matemáticas por la University College London, pone un dato sobre la mesa para ilustrar el fenómeno de 'fuga' de placas en una década.

Mientras en Morelos el número de habitantes creció en un 8% entre 2010 y 2020, la cantidad de vehículos registrados se incrementó en un 193%, al pasar de 393,444 unidades en 2010 a 992,042 vehículos en 2020.

Prieto-Curiel estima que entonces había al menos 350,000 vehículos con placas de Morelos circulando de forma cotidiana en la Ciudad de México, y de ello, ya pasaron seis años.

Para el investigador, el problema de los vehículos con placas foráneas es poco probable que se solucione con la actualización del valor de los vehículos en la ciudad que pueden exentar el impuesto de tenencia a 638,000 pesos.

El académico explica a Expansión Política, que cada vehículo motorizado hace uso del espacio público en materia de estacionamiento, de uso de vialidades y sistemas de semaforización, además de tener un “costo” sobre la calidad del aire por la emisión de contaminantes.

“ Deberíamos cobrarles tenencia a los automovilistas (...) es una política orientada nada más a tener popularidad pero no a movilidad ni a salud ni a extender la base gravable de impuestos“, apunta.

¿Cómo se aplican las multas por exceso de velocidad en la CDMX y en qué casos puede llegar a 33,000 pesos?
Prieto-Curiel considera que tanto en la Ciudad de México como en gran parte del país está ocurriendo un proceso de “vehicularización” y uno de los motivos es la insuficiencia y saturación del transporte público en la capital.

Para Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), e necesario aplicar un impuesto, ya sea de tenencia, gasolina o de otro tipo, de forma coordinada entre las diferentes entidades, no solo para mejorar los ingresos de la Ciudad de México y de otros estados con recursos que pueden ser usados para invertir en movilidad y para incrementar la seguridad vial.

“Tenemos que repensar por completo el sistema de tenencia porque está roto, encontrar estrategias fiscales que puedan capturar los costos que generan los vehículos: el espacio que utilizan, las emisiones de contaminantes y por supuesto las muertes de tránsito.

“Al no existir una tenencia o impuesto que se le cobre a los vehículos de manera real lo pagamos todos, incluso aunque no tengamos coche”, señala Peón.

