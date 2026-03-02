La CDMX pierde 904 mdp en cobro de tenencia pese a aumento de vehículos

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, con la medida se espera un aumento en el registro de vehículos en la ciudad en 2 millones de vehículos.

En el 2025, hubo 1.2 millones de vehículos que accedieron al subsidio de tenencia, así que de subirlo a 2 millones significaría un incremento por el pago de refrendo de entre 608 millones y 760 millones de pesos.

Así, la apuesta es atraer a miles de automovilistas que, pese a circular en su día a día en la Ciudad de México, registraban su vehículo en otras entidades para librar el pago de tenencia.

"La medida permite que ya no exista un incentivo para emplacar en otra parte, esto nos homologa con otras políticas en el área metropolitana", señaló el secretario en entrevista previa.

La jefa de Gobierno capitalina también asegura que se trabaja con otros estados del centro del país para homologar el cobro de tenencia, a fin de que no existan incentivos para burlar el cobreo y se pueda tener un mejor control vehicular.

“Nosotros vamos por una política pública de tenencia metropolitana. (…) Es algo que se tiene que ir construyendo con los estados de la República y que nos ayudaría a evitar esto que se está dando”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sin cifras claras

Sobre la cantidad de vehículos con placas foráneas que circulan en la Ciudad de México, no hay cifras públicas, sin embargo el académico Rafael Prieto-Curiel, doctor en Matemáticas por la University College London, pone un dato sobre la mesa para ilustrar el fenómeno de 'fuga' de placas en una década.

Mientras en Morelos el número de habitantes creció en un 8% entre 2010 y 2020, la cantidad de vehículos registrados se incrementó en un 193%, al pasar de 393,444 unidades en 2010 a 992,042 vehículos en 2020.

Prieto-Curiel estima que entonces había al menos 350,000 vehículos con placas de Morelos circulando de forma cotidiana en la Ciudad de México, y de ello, ya pasaron seis años.