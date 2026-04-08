La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la llegada de Pablo Yanes a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebien) tras la salida de Araceli Damián.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que el nuevo titular de Sebien, Pablo Yanes, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, asumirá el cargo a partir del 15 de abril.
Publicidad
Brugada expresó su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado por Araceli Damián y aclaró que su salida se debe a la imposibilidad de renovar la licencia que le permitía desempeñarse en el gobierno sin perder sus derechos laborales en el ámbito académico.
“Yo primeramente agradezco a Araceli Damián todo el trabajo que llevamos a cabo. A mí en verdad me duele esto. Ella ya no pudo renovar su licencia, ese es el problema… o regresaba a su trabajo de investigadora o perdía todos sus derechos en El Colegio de México”, explicó.
Por su parte, Damián agradeció la oportunidad de haber formado parte del gobierno capitalino. “Tengo que regresar a estas labores para continuar con mis trabajos de investigación sobre política social y pobreza”, dijo.
Por el nombramiento de Pablo Yanes, el actual subsecretario de de Planeación y Ordenamiento Territorial, Enrique Irazoque Palazuelos, asumirá la titularidad de la Secretaría de Ordenamiento Territorial.
Publicidad
¿Quién es Pablo Yanes, el nuevo titular de Sebien?
Pablo Yanes es economista y especialista en políticas sociales y derechos humanos con una amplia trayectoria académica e institucional en México y América Latina.
Ha participado activamente en la Ciudad de México en múltiples iniciativas vinculadas con el análisis y la promoción de los derechos humanos, colaborando con instituciones de alto nivel como el CIESAS, la UNAM, el ITAM, el INAH, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, entre muchas otras.
Su participación también ha alcanzado espacios gubernamentales y legislativos como la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos organismos públicos enfocados en la igualdad, la no discriminación y el desarrollo social.
Publicidad
Hasta octubre de 2014 se desempeñó como jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica y el Caribe. Entre sus contribuciones más relevantes se encuentra haber presidido la Reunión Mundial de Expertos sobre Ciudades, Migración y Pueblos Indígenas, organizada por la ONU en 2007 en Santiago de Chile.
Cuenta con 30 años ininterrumpidos tanto a nivel nacional como internacional en temas relacionados al desarrollo económico y el bienestar.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha impartido conferencias y participado como ponente en diplomados y seminarios tanto en México como en el extranjero, abordando temas como desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo se caracteriza por una perspectiva crítica y comprometida con la justicia social y el desarrollo incluyente.
Entre 1992 y 1998 también se desempeñó como subdirector de Antropología Jurídica del Instituto Nacional Indigenista.
De 1998 a 2012 colaboró en el entonces gobierno del Distrito Federal se desempeñó como director General de Equidad y Desarrollo Social y primer director general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social.
Al inicio del gobierno de Brugada, Yanes fue designado como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).
En noviembre de 2025, fue presentado como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, anteriormente encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, cargo que dejará para asumir como secretario de Bienestar de la CDMX.