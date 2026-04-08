Brugada expresó su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado por Araceli Damián y aclaró que su salida se debe a la imposibilidad de renovar la licencia que le permitía desempeñarse en el gobierno sin perder sus derechos laborales en el ámbito académico.

“Yo primeramente agradezco a Araceli Damián todo el trabajo que llevamos a cabo. A mí en verdad me duele esto. Ella ya no pudo renovar su licencia, ese es el problema… o regresaba a su trabajo de investigadora o perdía todos sus derechos en El Colegio de México”, explicó.

Por su parte, Damián agradeció la oportunidad de haber formado parte del gobierno capitalino. “Tengo que regresar a estas labores para continuar con mis trabajos de investigación sobre política social y pobreza”, dijo.

Por el nombramiento de Pablo Yanes, el actual subsecretario de de Planeación y Ordenamiento Territorial, Enrique Irazoque Palazuelos, asumirá la titularidad de la Secretaría de Ordenamiento Territorial.