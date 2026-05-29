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CDMX

El Congreso de CDMX aprueba una reforma para proteger a los maestros de agresiones en las escuelas

La enmienda busca prevenir la violencia contra los maestros, ya que en los últimos 10 años se registraron más de 1,000 casos de agresiones a docentes solo en la capital del país.
vie 29 mayo 2026 02:33 PM
Docentes escuelas
El Congreso de la Ciudad de México busca erradicar la violencia en el entorno escolar hacia docentes. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Para proteger a los profesores de agresiones de estudiantes, padres o madres de familia, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves una reforma a la Ley de Educación local.

Con este cambio, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina deberá diseñar protocolos de prevención, actuación y atención a las situaciones de violencia contra el magisterio.

La reforma fue impulsada por la diputada local de Morena Brenda Ruiz ante el aumento de estos casos.

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Al presentar la iniciativa de reforma la semana pasada, la legisladora aseguró que, entre 2015 y 2025, se reportaron 1,184 casos de violencia hacia el personal docente en las escuelas, según datos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.

“Las y los docentes son víctimas de diversas modalidades de violencia, como la física, psicológica, simbólica y estética, ya sea por parte del alumnado o, incluso, de madres y padres de familia. Esta realidad requiere una respuesta institucional que fortalezca su protección”, declaró entonces.

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Para que haya educación de calidad, agregó, deben existir condiciones de seguridad, respeto y dignidad para el magisterio; erradicar la violencia que padecen en el entorno escolar y fortalecer la cultura cívica.

“Esta iniciativa propone reconocer, explícitamente en la ley, que las y los docentes también tienen derecho a la protección de su integridad física, psicológica y laboral, y establecer protocolos claros de prevención, actuación y atención frente a la violencia en su contra”, explicó.

La reforma, que modifica los artículos 9 y 117 de la Ley de Educación local, fue aprobada por unanimidad, con 47 votos a favor.

Los protocolos de prevención y atención a la violencia contra docentes deberán difundirse a toda la comunidad educativa.

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