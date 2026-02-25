Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Brugada anuncia ampliación de consulta del Plan General de Desarrollo

Será hasta que se procesen las propuestas ciudadanas junto al proyecto elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva cuando se envíe el Plan General de Desarrollo a los diputados.
mié 25 febrero 2026 01:47 PM
Clara Brugada Conferencia Metro
Autoridades han recogido la opinión y propuestas de los pueblo y barrios originarios de la Ciudad de México, destacó Brugada. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que para dar mayor oportunidad a la participación ciudadana, la consulta sobre el Plan General de Desarrollo (PDG) -que guiará las políticas públicas a 20 años en la Ciudad de México- se ampliará hasta abril.

"Hemos recibido solicitudes también, muchas voces pidiendo que se amplíe la consulta para la haya mayor participación y que continúe este diálogo social.

"Sí, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril", dijo al inaugurar el Foro Capital y Metrópolis, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Publicidad

En el actual proceso de consulta -que terminaba este 28 de febrero- se han recibido 200,000 propuestas y opiniones ciudadanas, se han realizado 650 actividades de consulta, se recolectaron 40,000 cédulas de participación 'casa por casa', se recibieron 12,500 propuestas por Internet a través del portal de gobierno Plaza Publica, 120,000 encuestas a niños, niñas y adolescentes en escuelas y se tiene abierta la consulta a jóvenes junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Así mismo se ha recogido la opinión y propuestas de los pueblo y barrios originarios de la Ciudad de México, destacó Brugada.

"Con los pueblos originarios, barrios y comunidades indígenas residentes se han llevado a cabo 68 asamblea y eso es lo que queremos, nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios", afirmó la jefa de Gobierno.

informe seguridad enero 2026 cdmx.jpeg
CDMX

“La estrategia de seguridad en la ciudad está funcionando”, afirma Clara Brugada

Publicidad

Será hasta que se procesen e integren las opiniones y propuestas ciudadanas junto al proyecto elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDyP) cuando se envíe el Plan General de Desarrollo, para su discusión y votación por las y los diputados.

El Legislativo de la ciudad tendrá seis meses para dictaminar y votar a favor o en contra dicho proyecto, pues de lo contrario aplicará la afirmativa ficta, esto significa que se dará por aprobado automáticamente.

Pese a múltiples intentos, durante la gestión de Claudia Sheinbaum (2018-2023) y de Martí Batres (2023-2024) en la Ciudad de México, no se logró avanzar en la aprobación de los instrumentos de planeación, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, ante críticas y oposición de organizaciones civiles y comunidades de pueblos y barrios originarios.

Publicidad

Tags

Clara Brugada Ciudad de México Economía

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad