Brugada anuncia ampliación de consulta del Plan General de Desarrollo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que para dar mayor oportunidad a la participación ciudadana, la consulta sobre el Plan General de Desarrollo (PDG) -que guiará las políticas públicas a 20 años en la Ciudad de México- se ampliará hasta abril.

"Hemos recibido solicitudes también, muchas voces pidiendo que se amplíe la consulta para la haya mayor participación y que continúe este diálogo social.

"Sí, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril", dijo al inaugurar el Foro Capital y Metrópolis, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).