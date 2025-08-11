Mexicanos son acusados en EU de sobornos a Pemex con dinero y artículos de lujo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos fueron acusados de ofrecer sobornos en efectivo y artículos de lujo para obtener negocios relacionados con Pemex. Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes de Texas.
“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, afirmó el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.