Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Mexicanos son acusados en EU de sobornos a Pemex con dinero y artículos de lujo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos intentaron sobornar a funcionarios de la petrolera para conseguir contratos. Lograron acuerdos para sus empresas por 2.5 mdd.
lun 11 agosto 2025 05:18 PM
pemex-sobornos-eu.jpeg
Los dos mexicanos acusados son residentes permanentes deEstados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos fueron acusados de ofrecer sobornos en efectivo y artículos de lujo para obtener negocios relacionados con Pemex. Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes de Texas.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, afirmó el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Publicidad

En una nota informativa se detalló que los acusados intentaron obtener y retener contratos con Pemex y con PEMEX Exploración y Producción (PEP).

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, dijo el fiscal.

Conoce más:

Con los pagos se destraban trámites, se obtenían permisos de construcción o se reducían las tarifas de impacto ambiental por la construcción de inmuebles. (Foto: AP)

4 escándalos de corrupción en México

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados presuntamente ofrecieron 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria para conseguir contratos para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre el 2019 y 2021, Rovirosa y sus cómplices ofrecieron además de efectivo, artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, a cambio de que funcionarios realizaran ayudarán a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con la petrolera mexicana.

Publicidad

“Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos”, agrega el comunicado.

Los mexicanos están acusados del cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA.

“De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”, agrega.

En el caso de Rovirosa ya compareció ante un juez, mientras que Ávila se encuentra prófugo de la justicia.

Te puede interesar:

odebrecht
Construcción

Revelan coincidencia entre contrato de Pemex y sobornos de Odebrecht

Publicidad

Tags

Pemex corrupción Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad