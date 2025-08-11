Mexicanos son acusados en EU de sobornos a Pemex con dinero y artículos de lujo

En una nota informativa se detalló que los acusados intentaron obtener y retener contratos con Pemex y con PEMEX Exploración y Producción (PEP).

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, dijo el fiscal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados presuntamente ofrecieron 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria para conseguir contratos para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre el 2019 y 2021, Rovirosa y sus cómplices ofrecieron además de efectivo, artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, a cambio de que funcionarios realizaran ayudarán a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con la petrolera mexicana.

