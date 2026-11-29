Cada año, cuando la mariposa Monarca regresa a los bosques de Michoacán para cubrir de naranja las ramas de los oyameles, también vuelve el recuerdo de Homero Gómez González, el hombre que dedicó su vida a protegerla y que fue conocido como el Guardián de la Monarca.
En el santuario El Rosario, 260 ejidatarios vigilan los árboles durante las 24 horas, combaten la tala ilegal y participan en jornadas de reforestación. A través de la Fundación Homero Gómez, también se han convocado a cientos de voluntarios para plantar alrededor de 160,000 árboles en tres años.
“Han sido siete años sin justicia y prácticamente hemos perdido la fe en que se resuelva. Por eso decidimos continuar con la Fundación Homero Gómez, para que el legado de mi papá no termine con su ausencia”, asegura Homero en entrevista para Expansión Política.
Aunque Homero Jr. nunca planeó dedicarse a la conservación del medio ambiente, ahora frente a la ausencia de su padre, él y su familia tomaron la decisión de continuar proteger el santuario para que el legado de su padre no termine con su muerte.
Es así que en esos bosques, donde millones de mariposas encuentran refugio cada invierno, la memoria de Homero se mantiene entre árboles nuevos, recorridos de vigilancia y comunidades que se niegan a abandonar la tarea de proteger su hogar.
Vigilancia 24/7: el escudo comunitario contra la tala ilegal
En El Rosario, municipio de Ocampo, los trabajos de conservación y vigilancia del bosque no se limita a los meses en que las mariposas permanecen en México. Homero Jr., a través de la Fundación Homero Gómez que fundó y constituyó legalmente a mediados de 2024, se ha encargado de reforzar la seguridad en contra de la tala ilegal de árboles.
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De esta manera ha convocado a cientos de voluntarios para cuidar los bosques. Las brigadas según relató, están integradas por 260 ejidatarios, organizados en grupos de 10 personas quienes realizan recorridos de 24 horas, desde las cuatro de la tarde hasta el día siguiente.
“Si detectan ruidos de sierras o taladores, reportan inmediatamente a las autoridades y a la población”, explica Homero Gómez Jr.
De acuerdo con el director de la fundación, este esquema ha permitido erradicar la tala ilegal dentro del ejido El Rosario. A pesar de estos esfuerzos, la presión sobre los bosques en Michoacán continúa.
Entre febrero de 2024 y febrero de 2025, WWF México identificó 2.55 hectáreas de bosque degradadas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. La tala ilegal fue la principal causa, seguida de los incendios forestales y la sequía.
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La vigilancia se complementa con trabajos de saneamiento forestal que realizan los ejidatarios después de que las mariposas abandonan los santuarios. Bajo supervisión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), retiran árboles afectados por plagas.
Durante la temporada de estiaje, las brigadas también atienden incendios. En 2026, refiere Gómez Jr., se registraron dos siniestros pequeños que fueron sofocados rápidamente.
La fundación, además, ha apoyado con equipo a una brigada voluntaria forestal del municipio de Ocampo para fortalecer las labores de prevención y atención de emergencias.
Homero Jr. y el impulso a la reforestación
Además de vigilar el bosque, la Fundación Homero Gómez también ha convertido la reforestación en uno de sus principales proyectos.
En 2024 plantó aproximadamente 20,000 árboles; en 2025, alrededor de 50,000, distribuidos entre Angangueo, Asoleadero, El Rosario y la comunidad indígena de San Cristóbal. Para 2026 reportó otros 90,000 ejemplares de pino y oyamel. En conjunto, las tres temporadas suman alrededor de 160,000 árboles plantados.
Para la jornada de este año, la Comisión Forestal de Michoacán proporcionó 90,000 plantas de pino y oyamel. La convocatoria también permitió reunir a casi 1,000 voluntarios de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.
“Empezamos hace tres años con poca respuesta; el año pasado llegaron personas de distintos puntos de Michoacán y CDMX, y este año recibimos a casi 1,000 personas”, relata Gómez Jr. con emoción.
Las jornadas según relató, se realizan únicamente en terrenos de uso comunal y con autorización de los ejidatarios. A cada participante se le asignan entre 15 y 20 árboles para sembrar. La fundación también apoya a propietarios particulares y realiza monitoreos para conocer la supervivencia de las plantas.
En una de las actividades realizadas el pasado 5 de junio también participaron estudiantes del CBTis 18 de Angangueo, del COBAEM de El Rosario y representantes de la Secretaría del Migrante, de esta manera, la organización impulsa la reforestación de los bosques de la mariposa monarca, aunque lamenta Homero Jr., se trabaja con recursos limitados y se depende principalmente de donaciones en especie.
“Operamos la mayoría de las veces sin presupuesto público, sobreviviendo con donativos en especie para herramientas e insumos”, apunta.
Además de las jornadas de plantación, la fundación que Homero encabeza impulsa actividades de educación ambiental en universidades como la Autónoma Chapingo y la Iberoamericana, en la Ciudad de México. El objetivo insiste, es involucrar a nuevas generaciones en la protección de los bosques.
Más mariposas, pero la inseguridad preocupa a las comunidades
La temporada 2025-2026 registró una recuperación en la superficie ocupada por las colonias de mariposa Monarca. Según el monitoreo de la Conanp y WWF México, alcanzaron 2.93 hectáreas, 64% más que las 1.79 hectáreas del invierno anterior.
El Rosario albergó la colonia más grande del país, con aproximadamente 1.62 hectáreas. Para la temporada 2026-2027, los ejidatarios mantienen expectativas favorables. Aunque las lluvias y las bajas temperaturas retrasaron la llegada de los primeros grupos, ya han comenzado a observarse concentraciones importantes.
“En el santuario El Rosario, que es el más grande, tenemos la esperanza de superar por mucho la cantidad de mariposas del año pasado”, comenta Homero Jr.
La expectativa es recibir más visitantes, aunque reconoce también existe preocupación por la inseguridad que se registra en las carreteras de Michoacán, donde se han reportaron enfrentamientos armados e incluso una emboscada a elementos de la Guardia Civil cerca de Colonia de Guadalupe, el pasado 6 de noviembre.
Ante este escenario, apunta, los representantes de El Rosario sostienen reuniones de coordinación con la Conanp, la Guardia Civil de Michoacán, la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad durante la temporada.
“Afortunadamente, aquí en la zona del santuario todo está muy tranquilo y en paz, y trataremos de hacérselo saber a los visitantes”, afirma.
Cabe resaltar que el ecoturismo constituye el sustento principal de los ejidatarios que atienden a los visitantes y administran los santuarios, por lo que una caída en la llegada de viajeros golpeará directamente los ingresos de las mismas familias que sostienen, día a día, las labores de vigilancia y conservación forestal, reconoce Homero Jr.
Es así que para Homero Gómez Jr., mantener vivo el trabajo de su padre significa lograr que cada vez más personas se involucren en la protección de los bosques.
Actualmente la Fundación Homero Gómez busca ampliar las jornadas de reforestación, sumar voluntarios y acercar la educación ambiental a estudiantes y comunidades.
La organización mantiene abiertas sus convocatorias para quienes quieran participar en la plantación de árboles y apoyar las actividades de conservación en Michoacán. Los interesados pueden conocer sus iniciativas y las formas de colaboración en el sitio fundacionomerogomez.org, así como en sus cuentas de Instagram (@Homero_Goba) y Facebook (Homero Gómez Jr.).
La meta, asegura, es construir una organización que trascienda a su familia y que mantenga el trabajo de protección del bosque durante los próximos años.
“Queremos dejar algo establecido que sea más grande que nosotros”, afirma.