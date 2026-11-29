La vigilancia se complementa con trabajos de saneamiento forestal que realizan los ejidatarios después de que las mariposas abandonan los santuarios. Bajo supervisión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), retiran árboles afectados por plagas.

Durante la temporada de estiaje, las brigadas también atienden incendios. En 2026, refiere Gómez Jr., se registraron dos siniestros pequeños que fueron sofocados rápidamente.

La fundación, además, ha apoyado con equipo a una brigada voluntaria forestal del municipio de Ocampo para fortalecer las labores de prevención y atención de emergencias.

Homero Jr. y el impulso a la reforestación

Además de vigilar el bosque, la Fundación Homero Gómez también ha convertido la reforestación en uno de sus principales proyectos.

En 2024 plantó aproximadamente 20,000 árboles; en 2025, alrededor de 50,000, distribuidos entre Angangueo, Asoleadero, El Rosario y la comunidad indígena de San Cristóbal. Para 2026 reportó otros 90,000 ejemplares de pino y oyamel. En conjunto, las tres temporadas suman alrededor de 160,000 árboles plantados.

Para la jornada de este año, la Comisión Forestal de Michoacán proporcionó 90,000 plantas de pino y oyamel. La convocatoria también permitió reunir a casi 1,000 voluntarios de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

“Empezamos hace tres años con poca respuesta; el año pasado llegaron personas de distintos puntos de Michoacán y CDMX, y este año recibimos a casi 1,000 personas”, relata Gómez Jr. con emoción.

Homero Gómez Jr. continúa las labores de conservación y reforestación en los bosques de Michoacán para preservar el hábitat de la mariposa Monarca. (Foto: Facebook/ Homero Gomez Jr.)

Las jornadas según relató, se realizan únicamente en terrenos de uso comunal y con autorización de los ejidatarios. A cada participante se le asignan entre 15 y 20 árboles para sembrar. La fundación también apoya a propietarios particulares y realiza monitoreos para conocer la supervivencia de las plantas.

En una de las actividades realizadas el pasado 5 de junio también participaron estudiantes del CBTis 18 de Angangueo, del COBAEM de El Rosario y representantes de la Secretaría del Migrante, de esta manera, la organización impulsa la reforestación de los bosques de la mariposa monarca, aunque lamenta Homero Jr., se trabaja con recursos limitados y se depende principalmente de donaciones en especie.

“Operamos la mayoría de las veces sin presupuesto público, sobreviviendo con donativos en especie para herramientas e insumos”, apunta.

Además de las jornadas de plantación, la fundación que Homero encabeza impulsa actividades de educación ambiental en universidades como la Autónoma Chapingo y la Iberoamericana, en la Ciudad de México. El objetivo insiste, es involucrar a nuevas generaciones en la protección de los bosques.