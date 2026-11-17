También aseguró que desde entonces se han realizado recorridos e inspecciones para vigilar el área y detectar posibles afectaciones a la fauna.

Sobre la intervención de las autoridades ambientales, confirmó que recibió una notificación de la Profepa y manifestó su disposición para atender las medidas que determine la dependencia.

“Vamos a seguir colaborando con las autoridades y atendiendo todo lo que corresponda. A quienes se preocuparon y nos hicieron llegar sus comentarios, yo les quiero decir que los escuché, que entiendo su molestia y que agradezco que estén pendientes de nuestro medio ambiente”, afirmó.

Finalmente, defendió que la intención de la fumigación fue atender un problema de salud pública, aunque reconoció que esto no excluye la necesidad de atender las preocupaciones ambientales.

“La intención siempre fue atender un problema de salud pública, pero eso no significa que dejemos de atender las preocupaciones ambientales que surgieron a partir de esto. Cuidar Monterrey también es cuidar nuestros parques, nuestros árboles y las especies que nos visitan”, sostuvo.

Profepa suspende fumigaciones y exige un plan de remediación

Tras las denuncias por la aplicación de insecticida, la Profepa informó la noche de este lunes que realizó una inspección en el parque Rincón de los Encinos e impuso medidas de urgente aplicación para prevenir posibles afectaciones ambientales.

Entre las disposiciones se encuentran la suspensión total de las fumigaciones y la prohibición de lavar, podar o alterar el área intervenida.

Además, la dependencia estableció un plazo de 48 horas para entregar el mapeo de la aplicación de los productos químicos y un plan de remediación.

La intervención busca evitar que se realicen nuevas actividades que puedan modificar las condiciones del sitio mientras se desarrolla el procedimiento administrativo.

La Profepa informó que el proceso continúa para determinar si existieron daños ambientales y establecer las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

Además de la actuación de la autoridad federal, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó que integra un expediente técnico y jurídico para esclarecer lo ocurrido.

Las investigaciones buscan identificar a las personas que ordenaron, contrataron y ejecutaron la fumigación, así como determinar si hubo afectaciones a la mariposa monarca o a otras especies presentes en el parque.

Las autoridades también anunciaron acciones ante las instancias correspondientes para que se investiguen posibles infracciones o delitos ambientales.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que la fumigación haya provocado la muerte de ejemplares de mariposa monarca. La determinación de posibles daños y responsabilidades dependerá de los resultados de las investigaciones.