Ocupación de la mariposa monarca en México crece 64% en la temporada 2025-2026

“Hoy estamos celebrando que la temporada 2025-2026 ocupó 2.93 hectáreas, se incrementó 64% respecto a la temporada anterior. Y eso se debe gracias a las personas que trabajan en el territorio”, afirmó.

Bárcena explicó que el monitoreo incluyó visitas a 13 santuarios y el uso de imágenes satelitales y análisis geoespacial para evaluar la salud del bosque de oyamel. En total se identificaron nueve colonias, tres en Michoacán y seis en el Estado de México.

Este martes fueron presentados los resultados del monitoreo forestal y de colonias de hiberanción de la mariposa monarca. (Foto: Brenda Yañez)

La colonia más grande, de 1.62 hectáreas, se localizó en el Ejido El Rosario, mientras que la más pequeña, de 0.031 hectáreas, se registró en San Francisco, en Michoacán. Sin embargo, aún se está lejos de los niveles históricos más altos, como los registrados en 1996-1997, cuando se alcanzaron 18.19 hectáreas.

Al respecto, la secretaria alertó sobre los principales factores de riesgo para la especie, entre ellos el uso de plaguicidas, el cambio climático y prácticas turísticas inadecuadas.

“Los plaguicidas, sobre todo en Estados Unidos, y la pérdida de las plantas de las que se alimenta la monarca son dos de los enormes riesgos que estamos viviendo hoy”, señaló.

También destacó el impacto de la degradación forestal. Dentro de la reserva apuntó, se identificaron 2.55 hectáreas afectadas por incendios, tala ilegal y sequía.

“Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para combatir con fuerza la tala clandestina”, sostuvo.