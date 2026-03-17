Ocupación de la mariposa monarca en México crece 64% en la temporada 2025-2026

Cada año, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México y WWF mide el área de bosque donde las mariposas monarca establecen sus colonias para hibernar durante el invierno.
Este año, los científicos encontraron que las mariposas monarca ocupaban 2.93 hectáreas de bosque, en comparación con 1.79 hectáreas el invierno anterior, lo que indica un aumento del 64% durante este período, según el informe.
La directora de World Wildlife Fund (WWF) en México, María José Villanueva, explicó que un segundo informe, coordinado por WWF y con el apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mide y examina los cambios en el hábitat clave e invernal de la mariposa monarca, mostró que entre febrero de 2024 y febrero de 2025 se degradaron 2.55 hectáreas de bosque, una superficie menor a la registrada el año pasado.
La mayor parte de la pérdida forestal registrada explicó, se debió a la tala ilegal, con 1.85 hectáreas; seguida de incendios forestales, 0.58 hectáreas; y sequías, 0.11 hectáreas.
Al respecto, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez, explicó que la población de mariposas monarca migratorias del este ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, pues hace tan solo 30 años, el área de bosque que cubrían las mariposas monarca en invierno era casi de 18.2 hectáreas.
Por lo que si bien las cifras de población fluctúan anualmente, se observa una tendencia descendente a largo plazo.
Por lo que, reiteró, las amenazas para las mariposas monarca migratorias incluyen no solo la degradación forestal en México, sino también los impactos del clima extremo en Canadá, Estados Unidos y México, así como la pérdida de hábitats de reproducción en Estados Unidos debido al uso de herbicidas e insecticidas.