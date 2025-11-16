Correo Real, el proyecto que vigila y busca trazar el viaje de la mariposa monarca

Jerónimo Chávez Cisneros, responsable de implementar y administrar los proyectos de Correo Real, programa de conservación de esta especie reconocido a nivel internacional, explica que su trabajo es vigilar y documentar los ejemplares que llegan marcados desde el norte para conocer más de la travesía.

“Cada mariposa etiquetada que encontramos es un mensaje que ha cruzado miles de kilómetros...Nos dice de dónde vino y nos ayuda a entender mejor su migración”, dice en entrevista el biólogo Chávez Cisneros.

En México, el programa Correo Real contribuye a la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. (RAQUEL CUNHA/REUTERS)

Una etiqueta, clave en el viaje de las mariposas monarca

El programa de etiquetado es coordinado por la organización Monarch Watch en Estados Unidos y opera desde hace 33 años, lo que permite reunir información clave sobre el comportamiento y los cambios en la migración de esta especie.

En México, donde la mariposa monarca es una especie protegida y no puede ser manipulada sin permisos específicos, la tarea de los vigilantes que forman parte de Correo Real consiste en encontrar y documentar los ejemplares que encuentran etiquetados.

Si las ven, tomen una foto, compártanla, busquen una etiqueta. Detrás de ese vuelo hay décadas de trabajo, esperanza y amor por la vida. Jerónimo Chávez Cisneros, responsable de Correo Real.

Desde hace 33 años, este programa ha integrado una red de científicos, docentes, estudiantes y ciudadanos de todo el país ha colaborado recopilado datos, impulsado acciones de conservación y fomentado la participación social.

Actualmente el programa es coordinado por Rocío Treviño Ulloa, quien el pasado 30 de octubre recibió Mención Honorífica del Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza, otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), por sus 32 años de trabajo incansable a favor de la conservación de la mariposa monarca en México.