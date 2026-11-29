A la espera de que llegaran todas las unidades, el subcomandante Moisés ofreció una conferencia de prensa en la que exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno detener la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, al considerar que las obras afectan territorios zapatistas.

Asimismo, informó que el capitán Marcos no formará parte del contingente y permanecerá en Chiapas ante cualquier eventualidad.

“El capitán se quedó por cualquier cosa que quiera hacer el mal gobierno”, mencionó el capitán Marcos.

Moisés agregó que el contingente viajará sin armas: "La única arma que llevamos es la que Dios nos dio".

Autoridades garantizan derechos al EZLN

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que garantizará el respeto a los derechos humanos de los integrantes del EZLN durante la caravana que se trasladará a la Ciudad de México este fin de semana.

A través de un comunicado, las autoridades federales señalaron que se garantizarán tres derechos fundamentales para los integrantes del movimiento:

1. Derecho a desplazarse libremente por territorio nacional.

2. Derecho a reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas.

3. Derecho a expresar libremente sus ideas, opiniones y posicionamientos.

“El Gobierno de México reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las libertades democráticas y a la pluralidad de expresiones que caracterizan a nuestra sociedad”, sostuvo la Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.