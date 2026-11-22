Las familias registradas provienen de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

El EZLN mencionó que mantendrán en reserva los nombres de las colectivos y participantes que participaran con el fin de resguardar su integridad frente a las amenazas que reciben.

Este encuentro conocido como “Gira por la Vida” participarán mil 530 del EZLN.

¿Dónde y cuándo es el encuentro con el EZLN?

El EZLN señaló que se alistan para viajar el 28 de noviembre a al Ciudad de México, donde se reunirán con las familias buscadoras.

“La delegación ha terminado su preparación y fueron a sus casas para despedirse y resolver pendientes”, señala en comunicado.

Este es su programa para los siguientes días:

26 de noviembre: Concentración de la delegación zapatista en el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), en San Cristóbal de las Casas.

27 de noviembre: Primeras reuniones privadas en el CIDECI con colectivos y familias buscadoras de Chiapas.

28 de noviembre: Salida del contingente rumbo a la Ciudad de México, donde instalarán su base de operaciones en la Casa de los Pueblos "Samir Flores Soberanes".

En la Ciudad de México, los encuentros serán privados en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el Pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez.

