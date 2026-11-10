El centro de búsqueda de personas desaparecidas en la CDMX busca ser más ágil y más humano

Un equipo de la AFP visitó el centro de búsqueda de la Ciudad de México, que cumple un año. Reúne en un mismo lugar a agentes de la comisión para personas desaparecidas, fiscales especializados y policías para iniciar acciones tan pronto se presenta la denuncia. El proceso acelera el inicio de la búsqueda: las primeras horas son clave.

Edith respira aliviada tras recuperar a su sobrina de 16 años, desaparecida por 72 horas. Las autoridades se reservan los detalles del caso.

"Me ayudaron a recuperar a mi sobrina que está bajo mi cargo", dice la mujer, que evita dar su apellido. "Me atendieron súper bien".

La situación en Ciudad de México no alcanza las dimensiones de estados como Tamaulipas y Jalisco, los más críticos por la presencia de violentos cárteles de las drogas. Suma unos 5,000 casos, no siempre vinculados a un patrón de criminalidad.

Antaño, el proceso para presentar una denuncia empezaba con encontrar en cuál de las numerosas oficinas de la fiscalía capitalina se debía presentar la denuncia, que era atendida por un agente saturado de trabajo que lo mismo veía robos, que homicidios o pleitos callejeros.

Se muestra la entrada principal del Centro de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, el 26 de octubre de 2026. (Foto: AFP)





¿Cómo opera el centro de búsqueda de la CDMX?

Este centro opera las 24 horas. Es un sitio amplio con instalaciones renovadas. Tiene una sala con ocho gigantescas pantallas capaces de mostrar a los familiares imágenes del millón de cámaras de seguridad de la capital, que almacenan hasta un mes de grabaciones.

Cuenta con cómodas salas de espera y de descanso con amplios sillones y sofás cama para familiares que esperan noticias por horas. Se les ofrece agua y alimentos y hay áreas para que los niños puedan jugar.

"Supera estándares y protocolos preestablecidos" en México, dice Luis Gómez, comisionado de búsqueda de la capital.

Es "una sola puerta de acceso para la búsqueda, lo que reduce tiempos, agiliza, simplifica para los familiares", añade. "Los casos reciben la atención con todos los recursos de manera inmediata. Localizamos a 50% de las personas en las primeras 24 horas".

Comparado con 2024, esto es un aumento de 68% de casos resueltos.

Gómez destaca al personal especializado para tratar estos casos sensibles, como trabajadores sociales, psicólogos y abogados con experiencia en el terreno. "Deben entender la situación por la que está pasando una familia", explica.