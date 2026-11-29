La resolución judicial establece un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público Federal deberá continuar con las diligencias para fortalecer las imputaciones.

El avance del caso ocurre mientras el Gobierno de Sinaloa prepara un programa extraordinario de apoyos económicos de hasta 200,000 pesos para las personas y empresas que registraron daños durante el operativo en el que fue detenido Meza Flores, el pasado 20 de noviembre en Guasave.

¿De qué delitos acusan a "El Chapo Isidro"?

En el comunicado FGR 856/26, fechado el 28 de noviembre, la dependencia informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Fausto “N”, Germán “N” y José “N”.

Los tres fueron imputados por su posible participación en delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó las imputaciones ante el juez de control. Sin embargo, durante la audiencia inicial, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de sus representados.

En la continuación de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa.

Sinaloa dará hasta 200,000 pesos a afectados por operativo

Mientras avanza el procedimiento judicial, el gobierno estatal anunció medidas para atender los daños materiales que dejó el operativo del 20 de noviembre en el norte de Sinaloa.