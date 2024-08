AMLO y el subcomandante Marcos, ¿cuándo y por qué se distanciaron?

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”, acusó el líder del EZLN.

A lo que el presidente respondió en la mañanera: “Hasta Marcos dice que soy Díaz Ordaz y Salinas, él debe ser Zapata, pero no me voy a meter a la polémica (...) Él está en su derecho como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no voy a polemizar. Es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras y sus dichos”, dijo.

Así este capítulo se suma a los desencuentros que el mandatario federal ha tenido desde hace varios años atrás con el vocero zapatista.

La carta del subcomandante Marcos

En la reciente carta que el subcomandante Marcos publicó, el vocero del EZLN acusó a López Obrador de ser ''autoritario'', como otros que se sentaron antes que él en la silla presidencial.

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo”, escribió.

Marcos aseguró además que López Obrador tiene “la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto''.

“El problema se encuentra arriba y hay que mirar hacia abajo para no tropezar con la misma piedra”, añadió sobre la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.