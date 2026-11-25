¿En dónde habrá caída de aguanieve en la CDMX?

En la zonas altas del sur y poniente podría presentarse nieve o aguanieve la noche del viernes y la mañana del sábado, prolongando la cobertura nevada hasta la mañana del domingo.

Se esperan temperaturas máximas en el Valle de México de 8° a 13°C para el viernes 28 de noviembre.

Para el sábado 29 de noviembre se prevén temperaturas mínimas de -2° a 6°C.

Las rachas de viento para el viernes y sábado se pronostican de hasta 50 km/h.

El domingo 30 de noviembre se despejará con heladas en al amanecer en zonas altas con una máxima de 16° a 19°C

El SMN alertó por posible caída de nieve o aguanieve el 27 y 28 de noviembre en zonas altas de las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

¿Cuáles son las recomendaciones ante las bajas temperaturas?

- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

- No usar anafres o braseros en espacios cerrados, por la intoxicación por monóxido de carbono.

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

- No cruzar calles ni avenidas con corrientes de agua.

El descenso de temperaturas está asociado a la presencia del Frente Frío número 8.

“Para el día jueves esperamos un descenso de las temperaturas y algunos chubascos, pero para el día viernes esperamos lluvias muy fuertes, condición que prevalecerá para el día sábado con la posibilidad de caída de nieve y aguanieve”, informó el SMN mediante su canal de WhatsApp.

