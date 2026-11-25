La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se prevén para los siguientes días en la CDMX y que corresponden al último fin de semana. De acuerdo con el pronóstico, la dependencia detalla que también se prevén lluvias y rachas de vientos fuertes. Ante ello, se recomienda a la población mantenerse alerta a las actualizaciones y tomar las medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.
Caída de aguanieve en cuatro alcaldías de la CDMX; el clima por la llegada de la primera tormenta invernal
¿En dónde habrá caída de aguanieve en la CDMX?
En la zonas altas del sur y poniente podría presentarse nieve o aguanieve la noche del viernes y la mañana del sábado, prolongando la cobertura nevada hasta la mañana del domingo.
Se esperan temperaturas máximas en el Valle de México de 8° a 13°C para el viernes 28 de noviembre.
Para el sábado 29 de noviembre se prevén temperaturas mínimas de -2° a 6°C.
Las rachas de viento para el viernes y sábado se pronostican de hasta 50 km/h.
El domingo 30 de noviembre se despejará con heladas en al amanecer en zonas altas con una máxima de 16° a 19°C
El SMN alertó por posible caída de nieve o aguanieve el 27 y 28 de noviembre en zonas altas de las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.
¿Cuáles son las recomendaciones ante las bajas temperaturas?
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
- No usar anafres o braseros en espacios cerrados, por la intoxicación por monóxido de carbono.
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
- No cruzar calles ni avenidas con corrientes de agua.
El descenso de temperaturas está asociado a la presencia del Frente Frío número 8.
“Para el día jueves esperamos un descenso de las temperaturas y algunos chubascos, pero para el día viernes esperamos lluvias muy fuertes, condición que prevalecerá para el día sábado con la posibilidad de caída de nieve y aguanieve”, informó el SMN mediante su canal de WhatsApp.
¿Cómo afectará la primera tormenta invernal del país?
En el pronóstico extendido del SMN detalló que durante el viernes, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y el Estado de México.
También se prevé un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).
El sábado la primera tormenta invernal originará lluvias de diferentes intensidades, se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca.
Lluvias intensas en Puebla; muy fuertes en el Estado de México y Morelos.
Lluvias fuertes en Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; chubascos en Querétaro e Hidalgo; así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Guanajuato.
Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
¿Cuándo llegará un nuevo frente frío?
El domingo, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en altura sobre el golfo de México, dejando de afectar al país, por lo que se prevé una notable disminución en la probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán.
El SMN detalló que un frente frío se aproxima al noreste del territorio nacional, generando viento de componente norte con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.