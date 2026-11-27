Clima en CDMX para este viernes

De acuerdo con el SMN, para este viernes se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a templado en la mayor parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, con presencia importante de bruma y bancos de niebla en zonas altas.

La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC) prevé hasta 7 0% de probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana, y un 80% de lluvias fuertes para la tarde a partir de las 13:00 horas.

Sumado a ello, se prevé la presencia de vientos fuertes en las zonas del sur y el poniente entre las 10:00 y las 19:00 horas, así como la posible caída de aguanieve en las zonas de mayor altura.

Fin de semana con frío y lluvia en CDMX

De acuerdo con el pronóstico más reciente compartido por Conagua a través de sus redes sociales, la mañana del sábado 28 de noviembre será una de las más frías de la temporada, con temperaturas mínimas de entre 3 y 5°C, así como un 80% de probabilidades de lluvia fuerte y caída de aguanieve.

Durante la tarde el termómetro oscilará entre los 10 y los 12°C, con intervalos de chubascos en zonas puntuales que se mantendrán hasta la noche.

Por su parte, el domingo 29 tendrá un ambiente medio nublado por la mañana, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6°C y hasta 40% de probabilidad de lluvia por la tarde. La temperatura máxima pronosticada para este día es de 18°C.

A partir de mañana se prevé un incremento en las #Lluvias, así como descenso de las #Temperaturas en la #CDMX. Ve el #PronósticoDelTiempo para este jueves y los siguientes tres días en la capital del país, permanece atento a nuestros avisos y sigue las recomendaciones de… pic.twitter.com/pb0yytfC2l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2026

Primera tormenta invernal llega a México

A nivel nacional, este viernes se concretará la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, producto de una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical en el noroeste del país.

Esto hará que se presenten lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato; muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; y posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.