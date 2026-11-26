Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje, y viento, este último cuando corre de norte a sur, en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce como Norte.
¿Hay pronóstico de tormentas invernales?
No, hasta el momento no, de acuerdo a lo que consultó Expansión con el SMN, las tormentas invernales se pronostican con un periodo de tiempo más corto. De acuerdo con el reporte más reciente que compartió el SMN en su pronóstico extendido, detalló que durante el viernes, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y el Estado de México.
También se prevé un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).