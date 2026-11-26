¿Cuántos frentes fríos habrá en México?

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que de septiembre a mayo, se tiene previsto que 56 sistemas ingresen a territorio nacional. Se trata de una cifra superior al promedio climatológico 1990-2020, que es de 50.

Fabián Vásquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que de acuerdo con el pronóstico, se prevé que los fenómenos se distribuirán de la siguiente forma:

- Tres en septiembre.

- Siete en octubre.

- Ocho en noviembre.

- Nueve en diciembre.

- Ocho en enero.

- Siete en febrero.

- Seis en marzo.

- Seis en abril.

- Dos en mayo.

El especialista recalcó que esta temporada se verá marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón oceáno-atmosférico con una variabilidad de dos a siete años y se prevé que continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad hacia finales de año, cuando se prevé una mayor presencia de frentes fríos.

Las zonas montañosas del país regularmente se cubren de nieve en la temporada invernal. (Foto: iStock )

¿Qué son los frentes fríos?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h), por lo que tienen una duración de entre cinco a siete días en nuestro país, dejando un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasan.