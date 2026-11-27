El caro Camarena
Además de acusarlo por narcotráfico, Estados Unidos señala a Caro Quintero por el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena.
Agentes estadounidenses dicen que Quintero ordenó el secuestro, tortura y asesinato de Camarena porque lo responsabilizaba de las investigaciones que llevaron al decomiso de su principal rancho, conocido como Rancho Búfalo, en Chihuahua.
En marzo de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió a la extradición de México a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, a quien afirmó se le aplicará “todo el peso de la ley”.
“Han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley”, dijo en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.
Caro Quintero podía recibir la condena de cadena perpetua.