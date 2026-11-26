La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada ha encendido las alertas de Protección Civil en el país. Ante el pronóstico de lluvias intensas, temperaturas bajas, caída de nieve y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha pedido a la población reforzar las medidas de autocuidado en sus hogares y durante sus traslados.
De lluvias intensas a temperaturas de -10 grados, los efectos de la primera tormenta invernal a México
De acuerdo con e l Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta primera tormenta invernal es provocada por una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste de México. A estas condiciones se suma que una masa de aire ártico cubre gran parte del territorio nacional y mantendrá el ambiente frío en distintas regiones.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la primera tormenta invernal?
El pronóstico del SMN para este jueves 26 de noviembre contempla lluvias puntuales intensas en seis entidades: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.
También se esperan lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.
En tanto, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán precipitaciones fuertes.
Para Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California Sur se pronostican intervalos de chubascos.
Además, durante la noche se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Evento de Norte tendrá rachas de hasta 100 km/h
Otro de los fenómenos que mantiene en alerta a las autoridades es el evento de Norte, que alcanzará rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.
A estas condiciones se suma el oleaje elevado: de cuatro a cinco metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
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Temperaturas bajo cero y heladas en México
Se espera además que la masa de aire ártico mantenga temperaturas bajas en las regiones norte, noreste, oriente, centro y sureste del país.
El pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas, en las zonas serranas de Durango y Chihuahua.
En las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se esperan temperaturas de -5 a 0 grados.
Mientras que en las zonas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados, con posibles heladas.
¿Qué recomienda Protección Civil ante la primera tormenta invernal?
Ante el descenso de temperaturas, las lluvias y los fuertes vientos, la CNPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos en viviendas y durante los desplazamientos.
En el hogar:
- Utilizar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.
- Proteger cabeza, rostro, manos y orejas al salir de espacios cálidos.
- Mantener ventilación adecuada cuando se utilicen calentadores de gas, chimeneas o estufas.
- Evitar el uso de anafres o braseros dentro de habitaciones cerradas.
- Consumir suficientes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.
Durante los traslados y ante fuertes vientos:
- Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, tanto a pie como en automóvil.
- Retirar macetas, láminas y objetos de azoteas y balcones que puedan ser proyectados por el viento.
- Alejarse de árboles altos, espectaculares y cableado eléctrico.
- Reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad al conducir con lluvia, neblina o posible aguanieve.
- Encender las luces intermitentes cuando las condiciones de visibilidad lo requieran.
- Respetar las restricciones de navegación y actividades acuáticas emitidas por las Capitanías de Puerto.
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