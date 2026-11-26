De acuerdo con e l Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta primera tormenta invernal es provocada por una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste de México. A estas condiciones se suma que una masa de aire ártico cubre gran parte del territorio nacional y mantendrá el ambiente frío en distintas regiones.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la primera tormenta invernal?

El pronóstico del SMN para este jueves 26 de noviembre contempla lluvias puntuales intensas en seis entidades: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

También se esperan lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.

En tanto, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán precipitaciones fuertes.

Para Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California Sur se pronostican intervalos de chubascos.

Además, durante la noche se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.