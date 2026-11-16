Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Aumento de 11% al presupuesto de salud 2027 es positivo, pero todavía insuficiente para atender los rezagos

El gasto público en salud para 2027 equivale al 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el mínimo estimado por la Organización Mundial de la Salud es de 6%.
lun 16 noviembre 2026 12:54 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se observa a una profesional de la salud atendiendo a un paciente en una camilla en un hospital.
El sector salud tendrá un presupuesto público de 1.1 billones de pesos en 2027. (Foto: Jesús Almazán)

El presupuesto en salud para 2027 será de 1.1 billones de pesos, un aumento de 11.3% frente al presupuesto ejercido en 2026. Aunque este incremento es relevante, todavía resulta insuficiente para resolver las necesidades de atención médica debido al rezago acumulado, advirtió Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Este presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, equivale a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Publicidad

Sin embargo, el mínimo estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender las necesidades médicas del país es de 6%.

La especialista indicó que los recursos sean insuficientes, a pesar del crecimiento presupuestal, porque tampoco alcanzan a compensar el aumento de la población que demanda servicios de salud.

Para saber más

elecciones-2027-garantizadas-sheinbaum.jpg
México

Sheinbaum afirma que elecciones 2027 están garantizadas pese a recorte al INE de 6,000 mdp


Ante esto, la experta advirtió que el Servicio Universal de Salud (SUS) , una estrategia de cobertura médica universal que arrancará en enero de 2027, enfrentará retos en su implementación, sobre todo por la brecha entre los recursos disponibles para el sector y la población que se pretende incorporar.

El IMSS, por ejemplo, cuenta con un presupuesto aprobado superior a los 600,000 millones de pesos, mientras que los recursos asignados a otras instituciones de salud que participarán en el SUS suman alrededor de 3,500 millones de pesos.

El desafío no consiste únicamente en destinar más recursos, sino en garantizar que el financiamiento se traduzca en servicios efectivos, destacó en una entrevista con la organización Soy Paciente.

"No nada más se trata de invertir más, de destinar mayores recursos, pero sí está muy complicado encontrar un sistema de salud con tan pocos recursos que realmente llegue a garantizar la atención", afirmó.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud Paquete Económico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad