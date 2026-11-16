Aumento de 11% al presupuesto de salud 2027 es positivo, pero todavía insuficiente para atender los rezagos

Sin embargo, el mínimo estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender las necesidades médicas del país es de 6%.

La especialista indicó que los recursos sean insuficientes, a pesar del crecimiento presupuestal, porque tampoco alcanzan a compensar el aumento de la población que demanda servicios de salud.



Ante esto, la experta advirtió que el Servicio Universal de Salud (SUS) , una estrategia de cobertura médica universal que arrancará en enero de 2027, enfrentará retos en su implementación, sobre todo por la brecha entre los recursos disponibles para el sector y la población que se pretende incorporar.

El IMSS, por ejemplo, cuenta con un presupuesto aprobado superior a los 600,000 millones de pesos, mientras que los recursos asignados a otras instituciones de salud que participarán en el SUS suman alrededor de 3,500 millones de pesos.

El desafío no consiste únicamente en destinar más recursos, sino en garantizar que el financiamiento se traduzca en servicios efectivos, destacó en una entrevista con la organización Soy Paciente.

"No nada más se trata de invertir más, de destinar mayores recursos, pero sí está muy complicado encontrar un sistema de salud con tan pocos recursos que realmente llegue a garantizar la atención", afirmó.