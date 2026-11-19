Unos 35,000 millones de dólares se destinarán en 2027 a casi 43 millones de beneficiarios: ancianos, estudiantes, mujeres, campesinos y personas con discapacidad. Es el 6% del presupuesto aprobado.

"Es un apoyo para él", dice Juárez, comerciante de 47 años, sobre el bono. Con ese dinerio "mi mamá se está arreglando los dientes".

Sheinbaum heredó este programa de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y lo elevó a rango constitucional y obligación permanente del Estado. Estos planes explican buena parte de la sólida aprobación de 70% de la mandataria.

Y a siete meses de las legislativas y con el presupuesto aprobado, Sheinbaum tiene pocos incentivos para contener el gasto.

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El problema, advierten expertos, es que los beneficiarios no cesan de aumentar mientras el gobierno descarta una reforma tributaria para conseguir más ingresos.

Sheinbaum heredó también un déficit fiscal del 5.8% del PIB en 2024, el mayor en más de tres décadas.

Aunque la mandataria espera bajarlo a 3.9% en 2027, su gobierno es el más endeudado en lo que va del siglo.

La deuda asciende a 54% del PIB y llegará al 56.4% al final de su mandato en 2030, según estimaciones oficiales, aunque calificadoras calculan que rebasará el 60%.

