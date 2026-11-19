Comprometiendo el Futuro
Alicia Osorio recibe dinero para la escuela de su hija y vales de comida que la sacan de apuros. "Si se nos antojó hacer un pozolito (sopa) ya tenemos para ir a comprar la carne", expresa.
Desde 2020, el presupuesto creció 230%, pasando de casi 9 mil millones de dólares a los 35 mil millones actuales. Uno de cada tres mexicanos recibe alguna de las Pensiones del Bienestar, según una estimación de la AFP.
Estas ayudas amplían el poder adquisitivo de los hogares, pero descuidan sectores como educación y salud, que en 2027 recibirán recursos equivalentes a 3.5% y 2.9% del PIB , menos que la recomendación internacional de 5% y 6%.
"Si mantienes el mismo nivel de ingreso y quieres aumentar esos programas, tendrías que recortar al resto", advierte Judith Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
También merman la inversión y el crecimiento económico, que desde 2018 promedia menos de 1% anual y limita el empleo e ingresos. Expertos coinciden en que aunque populares, no bastan para garantizar el bienestar.
"Estás atendiendo el presente de una manera bastante insuficiente o mediocre y comprometiendo el futuro", afirma el economista e investigador Juan Carlos Moreno-Brid.
Por ejemplo, un estudio del CIEP muestra que 95% del presupuesto para personas con discapacidad va a transferencias, pero solo 17% de los mexicanos en esta situación las reciben.
¿Qué dicen las calificadoras internacionales de las Pensiones del Bienestar?
Las calificadoras vigilan la capacidad de México para sostenerlas: Moody's y Fitch sitúan al país en el último escalón del grado de inversión, nivel que pocos países latinoamericanos tienen. S&P, dos niveles por encima, pero con riesgo de recortarlo.
López Obrador sacó a 13.4 millones de personas de la pobreza, según datos oficiales. Los expertos atribuyen este logro al aumento del salario mínimo, de 154% desde 2018, que tuvo efectos amplios porque empujó la remuneración en el empleo informal.
Y aunque las transferencias ponen dinero en el bolsillo de millones, Moreno-Brid insiste en que no son "el pilar de la redistribución del ingreso, ni del abatimiento de la pobreza".
Tampoco logran la eficiencia económica de los sistemas públicos, pues cada quien acaba pagando más por servicios privados que debería proveer el Estado.
Moreno-Brid cuestiona también la universalidad de algunos programas. Sostiene que gobiernos anteriores focalizaban los recursos en los más pobres y ahora se distribuyen por igual, incluso en sectores ricos.