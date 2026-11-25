El delito de homicidio doloso mostró un incremento de 7% al pasar de 1,090 muertes violentas en septiembre a 1,175 en octubre. Ese mes se colocó como el cuarto más violento del 2026.



El homicidio culposo (el no intencional) también tuvo un ligero incremento de 2% al pasar de 1,304 víctimas en septiembre a 1,326 en octubre.

El feminicidio es el delito que mayor incremento mostró durante el último mes. Pasó de 69 víctimas a 89. De hecho, ese fue el mes más violento para las mujeres en lo que va de 2026.

Siete entidades concentran el 53% de las muertes por violencia de género: Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Chihuahua.

La extorsión fue otro de los delitos que repuntó en el décimo mes del año. Pasó de 864 a 937, lo que se traduce en un incremento de 13%.



El delito de extorsión es uno de los que más ha costado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contener.



En julio de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch, presentó la estrategia para contener el delito, que tiene una cifra negra de hasta 96%.

La estrategia tiene como ejes generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación; e implementar una campaña de prevención nacional.