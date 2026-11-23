¿Qué requisitos solicita el INE?

La convocatoria establece los siguientes documentos como requisitos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Credencial para Votar vigente.

Comprobante de domicilio

Constancia de estudios.

RFC

CURP

Comprobante de la escolaridad mínima requerida que es secundaria.

Las personas interesadas no deben militar en partidos políticos, no haber sido representantes partidistas en elecciones celebradas durante los últimos tres años ni desempeñarse como servidoras públicas vinculadas con programas sociales o haberlo sido durante el año previo a su registro.

Dentro de los aspectos que destaca el organismo es la disponibilidad de tiempo, incluidos fines de semana, días festivos y horarios diversos, derivados de las tareas de campo que demanda el proceso electoral.

¿Cómo me postulo para trabajar en el INE?

Las personas ciudadanas interesadas podrán realizar su registro en línea a través de este enlace , el cual permanecerá disponible hasta el 7 de diciembre en la plataforma oficial del Instituto. Se prevé que las y los SE sean contratados del 24 de enero al 14 de junio, en tanto que las y los CAE prestarán sus servicios del 29 de enero al 14 de junio, periodo en el cual trabajarán en tareas como capacitación electoral, integración de casillas y asistencia durante la organización de los comicios del 2027.

¿Qué personal está buscando el INE?

La 05 Junta Distrital Ejecutiva en Culiacán, Sinaloa, invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria para ocupar los cargos de:

Supervisor/a Electoral (SE) cuyo sueldo es de 20,000 pesos brutos mensuales; es decir, antes de impuestos.

Capacitador/a-Asistente Electoral (CAE) con un sueldo de 18,500 pesos brutos mensuales; es decir, antes de impuestos.